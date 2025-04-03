Про це 24 Каналу розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зауваживши, що є 3 пункти, на які ніхто в Києві погодитись не може. Ба більше, ці ідеї просував ще раніше сам Дональд Трамп.

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Що не так з угодою для України

Економіст наголосив, що угода про корисні копалини має в собі 3 "червоні лінії" для України:

Визнання, що військова допомога для України від США є боргом ;

; Державні та приватні українські компанії, які зараз наповнюють держбюджет України, мають спрямовувати доходи в частину спільного фонду, звідки кошти будуть конвертуватись , тобто США будуть їх виводити з нашої країни;

, тобто США будуть їх виводити з нашої країни; Угода ставить "хрест" на євроінтеграції України, адже фонд має право накладати вето на будь-яку угоду з будь-яким інвестором, який "не сподобається" США.

Я не уявляю жодної політичної фігури в Україні, яка б взяла на себе цю відповідальність (підписати угоду – 24 Канал). Це яскравий приклад репарацій на країну, яка постраждала від агресії, це передача суверенітету України США,

– наголосив він.

Пендзин зауважив, що текст цієї угоди вимагає ратифікації в українському парламенті. Хто за неї проголосує, той фактично підтримає порушення всіх законодавчих актів України та Конституції. Тому поки ці три пункти існують, угоди ніхто з боку нашої країни не підпише.

Зауважте! Володимир Зеленський повідомив, що Америка зараз змінює правила. Президент заявив, що повна угода потребує детального вивчення, тому що це серйозні угоди, які ратифікуються у парламенті.

Економіст підкреслив, що вищезгадані пункти є ідеями Трампа. Саме президент США ще у передвиборчій кампанії просував думку, що військова допомога від США Україні є боргом, буцімто він має на меті повернути гроші "американським платникам податків".