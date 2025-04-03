Об этом 24 Каналу рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, заметив, что есть 3 пункта, на которые никто в Киеве согласиться не может. Более того, эти идеи продвигал еще раньше сам Дональд Трамп.

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Что не так с соглашением для Украины

Экономист отметил, что соглашение о полезных ископаемых имеет в себе 3 "красные линии" для Украины:

Признание, что военная помощь для Украины от США является долгом ;

; Государственные и частные украинские компании, которые сейчас наполняют госбюджет Украины, должны направлять доходы в часть общего фонда, откуда средства будут конвертироваться , то есть США будут их выводить из нашей страны;

, то есть США будут их выводить из нашей страны; Соглашение ставит "крест" на евроинтеграции Украины, ведь фонд имеет право накладывать вето на любое соглашение с любым инвестором, который "не понравится" США.

Я не представляю ни одной политической фигуры в Украине, которая бы взяла на себя эту ответственность (подписать соглашение – 24 Канал). Это яркий пример репараций на страну, которая пострадала от агрессии, это передача суверенитета Украины США,

– подчеркнул он.

Пендзин отметил, что текст этого соглашения требует ратификации в украинском парламенте. Кто за него проголосует, тот фактически поддержит нарушение всех законодательных актов Украины и Конституции. Поэтому пока эти три пункта существуют, соглашения никто со стороны нашей страны не подпишет.

Заметьте! Владимир Зеленский сообщил, что Америка сейчас меняет правила. Президент заявил, что полное соглашение требует детального изучения, потому что это серьезные соглашения, которые ратифицируются в парламенте.

Экономист подчеркнул, что вышеупомянутые пункты являются идеями Трампа. Именно президент США еще в предвыборной кампании продвигал мнение, что военная помощь от США Украине является долгом, якобы он имеет целью вернуть деньги "американским налогоплательщикам".