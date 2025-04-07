Относительно соглашения о полезных ископаемых есть много юридических нюансов, которые надо проговаривать и подробно прописывать. Это 24 Каналу отметил советник председателя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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"Все, что касается интересов Украины. Говорится об инвестициях, распределениях прибыли, доступе к определенным технологиям, к определенным глобальным рынкам и так далее", – сказал он.

Американская сторона хочет получить существенный рост своей доли в соответствующих глобальных отраслях. Таким образом увеличить опосредованные влияния, например, на телекоммуникацию, аэрокосмос и так далее.

Мотивы сторон абсолютно понятны. Более того , абсолютно понятна логистика дальнейших переговоров как таковых. Понятно, что здесь много надо обращать внимание на юридические составляющие,

– подчеркнул чиновник.

Финальной версии еще не существует

Михаил Подоляк отметил, что инициатором доступа к нашим рынкам полезных ископаемых является именно украинская сторона. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, США уже не хотят работать в рамках бесплатных программ поддержки обороноспособности Украины. Они готовы сотрудничать на коммерческой основе. Тогда наше государство предложило этот проект.

Не вижу здесь никаких проблем. Есть много спекуляций вокруг этого всего. Есть какие-то версии и так далее. Но финальной версии нет, вообще не существует. Есть предложения двух сторон,

– рассказал он.

Есть юридические компании, которые занимаются переговорным процессом по соглашению о недрах. Есть соответствующие министерства, которые модерируют этот процесс. Говорится о Министерстве финансов со стороны США, Министерствах финансов, юстиции и экономики с украинской стороны. Можно будет получить финальную версию. По словам советника председателя ОПУ, она абсолютно будет отвечать интересам Украины.