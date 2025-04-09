У Зеленского спросили о том, известно ли, какая мотивация была у китайцев относительно того, чтобы воевать против Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Китай знает о том, что китайцы воюют на стороне России

На вопрос о мотивации граждан КНР, которые воюют против Украины, и о том, являются ли эти действия частью государственной политики Пекина, президент ответил, что пока достоверной информации нет.

У меня нет пока ответа на этот вопрос. Служба безопасности Украины будет работать над этим. Мы просто фиксируем благодаря данным и деталям, которые у нас есть, что Китай на уровне официальных представительств знал об отправке,

– отметил Зеленский.

Он добавил, что пока нет доказательств того, что было выдано прямое указание со стороны китайского руководства.

"Но мы фиксируем, что они об этом знали. Мы фиксируем, что это граждане Китая, они воюют против нас, применяют оружие против украинцев на территории Украины. Их мотивация, деньги или нет, политика и тому подобное мне пока не известна. Но будет известна", – сказал президент.