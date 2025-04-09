Высокая представительница Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас заявила, что Китай является фактором российской войны, передает корреспондентка 24 Канала.

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Что в ЕС думают об участии китайцев в войне

Кая Каллас заявила, что в Евросоюзе слышали новости и обсудили это с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. По мнению высокой представительницы, факт взятия в плен граждан Китая не означает, что китайская армия вовлечена в войну, но Пекин может делиться информацией.

Ясно то, что Китай является фактором российской войны. Без поддержки Китая Россия бы не имела возможности вести войну в том объеме, в котором они ведут,

– указала Каллас.

Дипломат отметила, что 80% товаров двойного назначения поступают со стороны Китая. Кая Каллас также обратила внимание на солдат Северной Кореи на фронте и военную технику, которая поступала из КНДР в Россию, чтобы вести войну против Украины.

"Ясно, что если бы Китай хотел остановить поддержку, это имело бы влияние", – заявила она.

Заметим, что в Пекине заявили, что работают над проверкой информации о пленных гражданах. Так заверили, что китайское правительство "всегда просит граждан Китая держаться подальше от зон вооруженных конфликтов".