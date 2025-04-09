Під час боїв у районі Білогорівки бійці 81-ї окремої механізованої бригади полонили трьох окупантів. Серед них виявився громадянин Китаю, передає 24 Канал із посиланням на "Українську правду".

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Мріяв стати військовим і "росіянином"

За словами полоненого, до російської армії він долучився через посередника в КНР, сплативши 300 тисяч рублів за можливість вступити до лав збройних сил Росії.

Китаєць розповів, що пройшов підготовку на тимчасово окупованій території Луганської області у складі групи, сформованої з громадян Китаю. Деякі серед групи мали проблеми із законом. Навчання відбувалося із застосуванням жестів і мобільного перекладача.

Полонений зазначив, що хотів стати військовослужбовцем та отримати громадянство Росії.

Через мовний бар'єр він не дуже добре орієнтувався в обстановці під час штурмових дій. У ході бою група зазнала втрат і, не маючи можливості продовжувати опір, вирішила здатися.

Полонений розповів, що до Росії він офіційно виїхав як турист.

До слова, у Пекіні вже відреагували на участь китайців у війні проти України.