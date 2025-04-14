Оккупанты вербуют иностранцев в армию через посредников. Людям предлагают работу, не связанную со службой.

Чжан говорит, что сначала отказывался участвовать в боевых действиях, потому что хотел быть реабилитологом. Но впоследствии его отправили на фронт.

Ван заявил, что ему сначала предлагали работать строителем. Информацию о контракте с ВС РФ от него скрывали. Россияне не привели детали относительно обязанностей по контракту и не указали, какое вознаграждение тот получит.