Так, 18 апреля МИД Китая назвал обвинения со стороны Зеленского "безосновательными", передает 24 Канал со ссылкой на Global Times.

Смотрите также Трамп заявил, что ничего не знает о поставках Китаем оружия России

Что говорят в Пекине

Так, представитель китайского дипломатического ведомства Линь Цзянь заверил, что Пекин, мол, никогда не предоставлял летального оружия любой стороне в войне России против Украины.

К слову, недавно украинские защитники впервые взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне оккупантов. Это произошло во время боев в Донецкой области. Вскоре пленные китайцы дали большую пресс-конференцию, во время которой рассказали, как оказались в рядах российской армии.

Между тем Киев владеет информацией об участии нескольких сотен граждан Китая в войне на стороне России против Украины.