Повідомляє 24 Канал з посиланням на Марка Рютте в інтерв'ю Fox News.

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Як Китай може використати Росію?

За словами журналіста, у випадку, якщо Сі Цзіньпін вирішить напасти на Тайвань, то перед цим, цілком можливо, зателефонує Путіну та попросить, щоб той відвернув увагу Заходу та атакував територію НАТО.

Більшість політичних експертів вважають, що все це взаємопов'язано. Тому що завжди вважалося, що китайці можуть напасти на Тайвань як на свого роду ізольований суб'єкт, який, до речі, сам по собі, звичайно, досить великий,

– зазначив Рютте.

Генсек НАТО додав, що Китай, Північна Корея та Іран підтримують Росію у війні проти України.

"Китай робить це не просто так. Це дійсно дає їм важелі впливу на їхнього молодшого партнера Володимира Путіна. І ясно, що якщо вони нападуть на Тайвань, то змусять Путіна напасти на Європу", – наголосив він.

Рютте зазначив, що НАТО – це не лише про безпеку Європи, а й про стратегічні інтереси самих Сполучених Штатів. Саме тому, за його словами, Вашингтон повинен гарантувати захищеність Атлантики, Арктики та Європи.