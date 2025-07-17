Сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense News.

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Реализацию какого плана начало НАТО?

Генерал Кристофер Донахью сообщил, что США вместе с союзниками по НАТО начала реализацию плана "Линия сдерживания восточного фланга". Ее цель – усиление наземных возможностей и повышение взаимодействия оборонной промышленности стран Альянса.

План направлен на противостояние угрозам со стороны России и обеспечение глобального сдерживания.

"Мы знаем, что нам нужно разработать, и пример, который мы используем – это сдерживание с земли. Наземный участок становится не менее важным, а наоборот – все более важным. Сейчас можно разрушать зоны A2AD (зоны ограниченного доступа и маневра – 24 Канал) с земли. Сейчас можно контролировать море с земли. Все это мы наблюдаем в Украине", – отметил генерал.

Как НАТО планирует "нейтрализовать" Калининградскую область?

Донахью привел Калининградскую область как пример региона, который Альянс может нейтрализовать с земли "в сроки, которые ранее казались невозможными – быстрее, чем когда-либо прежде".

Мы уже спланировали это и уже все разработали. Проблема массы и импульса, которую представляет Россия... мы разработали возможности, чтобы остановить эту проблему массы и импульса,

– рассказал Донахью.

План также включает систему для обмена данными, которую НАТО уже приобрело. Речь идет о Maven Smart System от компании Palantir – платформу искусственного интеллекта, которая обрабатывает огромные массивы данных и помогает военным командирам быстро принимать решения.

Генерал также отметил, что НАТО стремится, чтобы все системы были с возможностью опционального управления человеком, будь то ПВО, или системы дальнего огня.

"Мы хотим, чтобы это была единая система, с возможностью как пилотируемого, так и беспилотного управления, способна использовать боеприпасы из любой страны", – отметил генерал.

Кроме того, в Альянсе активно работают над снижением стоимости вооружения.

"Как правило, любое оружие или боеприпас, который вы используете против возможности противника, должно быть дешевле, чем его цель", – подчеркнул Донахью.