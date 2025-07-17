Повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense News.

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Реалізацію якого плану розпочало НАТО?

Генерал Крістофер Донахью повідомив, що США разом із союзниками по НАТО розпочала реалізацію плану "Лінія стримування східного флангу". Її мета – посилення наземних можливостей і підвищення взаємодії оборонної промисловості країн Альянсу.

План спрямований на протистояння загрозам із боку Росії та забезпечення глобального стримування.

"Ми знаємо, що нам потрібно розробити, і приклад, який ми використовуємо – це стримування з землі. Наземна ділянка стає не менш важливою, а навпаки – дедалі важливішою. Зараз можна руйнувати зони A2AD (зони обмеженого доступу та маневру – 24 Канал) із землі. Зараз можна контролювати море з землі. Усе це ми спостерігаємо в Україні", – зазначив генерал.

Як НАТО планує "нейтралізувати" Калінінградську область?

Донахью навів Калінінградську область як приклад регіону, який Альянс може нейтралізувати із землі "в терміни, які раніше здавалися неможливими – швидше, ніж будь-коли раніше".

Ми вже спланували це і вже все розробили. Проблема маси та імпульсу, яку представляє Росія... ми розробили можливості, щоб зупинити цю проблему маси та імпульсу,

– розповів Донахью.

План також включає систему для обміну даними, яку НАТО вже придбало. Йдеться про Maven Smart System від компанії Palantir – платформу штучного інтелекту, яка обробляє величезні масиви даних і допомагає військовим командирам швидко ухвалювати рішення.

Генерал також зазначив, що НАТО прагне, аби усі системи були з можливістю опціонального управління людиною, чи то ППО, чи то системи дальнього вогню.

"Ми хочемо, щоб це була єдина система, з можливістю як пілотованого, так і безпілотного управління, здатна використовувати боєприпаси з будь-якої країни", – зазначив генерал.

Крім того, в Альянсі активно працюють над зниженням вартості озброєння.

"Як правило, будь-яка зброя або боєприпас, який ви використовуєте проти можливості противника, має бути дешевшим, ніж його мета", – підкреслив Донахью.