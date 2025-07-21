Таку думку висловив міністр оборони Бельгії Тео Франкен. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю "Телеграфу".

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Як Росія може напасти на НАТО?

На думку бельгійського міністра, росіяни навряд чи почнуть діяти з повномасштабного вторгнення на територію Північноатлантичного альянсу. Він припустив, що це може нагадувати сценарій Донбасу у 2014 році.

Все починається з "повстання" російськомовної меншини, яку має "захистити батьківщина". Потім з'являються так звані "зелені чоловічки", нібито не російські військові, а просто люди, які раптом прийшли захищати російську меншину,

– каже Франкен.

За його словами, подібний розвиток подій був у Грузії та Молдові. Водночас він вважає, що Росія не наважиться відкрито атакувати одну з країн-членів НАТО, зокрема з Фінляндією, оскільки там усвідомлюють, що програють.

"Підхід буде набагато більш витонченим. Умовно кажучи, вони можуть захопити місто, наприклад, в Естонії, а потім сказати: "Нам потрібно захистити росіян тут. Це місто наше. Це – Росія", – додає керівник оборонного відомства.

До слова, в європейських столицях уже давно допускають, що Росія може спробувати атакувати країни НАТО, хоча б у непрямий спосіб. Плацдармом для цього для відповідного задуму може стати саме Білорусь.