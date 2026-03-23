Такой дерзкий шаг Путин может готовить сразу по ряду причин. Их, специально для 24 Канала, разобрали эксперты и объяснили, какими могут быть первые шаги Кремля и для каких стран наибольшей является угроза российского вторжения.

Почему Путину нужна новая война?

Публицист, специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов считает, что Владимир Путин действительно готовится к новой эскалации. Очевидно, новых механизмов против Украины у него немного, однако под угрозой могут оказаться страны Балтии.

Ранее поговаривали, что Россия будет готова нанести удар по одной из стран-членов НАТО в 2027 или 2029 году. Впрочем, кажется, немало государств могли ошибиться в своих расчетах.

На фоне того, что Дональд Трамп все больше "вязнет" на Ближнем Востоке, а Путина даже не спасают цены на нефть, он может решиться на что-то против стран Балтии. К такой перспективе я, к сожалению, отношусь достаточно серьезно. Это может произойти в ближайшие месяцы,

– подчеркнул Богданов.

На четвертый год полномасштабного вторжения у Путина до сих пор нет внятных результатов в Украине. Экономика России действительно находится в трудном положении, а поднятие цен на нефть лишь частично перекрывает дефицит бюджета. Все это также вызывает раздор среди политической верхушки Кремля.

Фактически, Путин ищет новой "маленькой победоносной войны", чтобы скрыть неудачу в Украине и остаться на своем посту дальше.

"Путину нужна новая победа, чтобы успокоить страну изнутри. И он может рискнуть ограниченной эскалацией, чтобы расколоть НАТО, продемонстрировать недееспособность Европы, вести переговоры с позиции силы. Сейчас он никак не может найти ту переговорную позицию, в которой будет сильным", – объяснил аналитик.

Также Путину нужны новые аргументы для оправдания усиления жестких мер в России, которые сейчас коснулись уже и Москвы. Говорится об отключении интернета, блокировании соцсетей, отсутствии мобильной связи и тому подобное.

По мнению Богданова, из-за этих совокупных факторов, наступление России на страны Балтии является вполне вероятным вариантом, который сейчас рассматривают в Кремле.

Как может начаться агрессия России?

Стоит напомнить, что в 2024 году в России создали два новых военных округа – Московский и Ленинградский. Ленинградский военный округ (ЛВО) проходит вдоль северо-восточной границы НАТО, а Московский военный округ (МВО) – вдоль северо-восточной части Украины и Польши. Ранее отмечали, что это даст России возможность готовиться к войне со странами Европы.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан также считает, что их создание – часть российской стратегии для дальнейших агрессивных действий.

Это место расположения будущих дивизий, которые будут разворачивать в наступательном порядке, в частности для контроля над территориями. С точки зрения логики – здесь все правильно. Чтобы захватить страны Балтии – нужно было создать две новых военных площадки, что Россия и сделала,

– констатировал Свитан.

И хотя Кремль может планировать новую войну против Европы, однако это может произойти только после того, как они завершат операцию в театре боевых действий в Украине. Дело в том, объяснил Свитан, что россиянам нужна как минимум 300-тысячная группировка. Ее негде взять, кроме как с поля боя в Украине.

"Пока они у нас связаны в боях, на страны Балтии они не пойдут. Максимум, что они могут, – расшатать там внутреннюю ситуацию, как это было в Донецке или Крыму в 2013 году. Это может начаться хоть завтра. Как только начнут появляться новости о "притеснениях русского языка" – считайте это началом гибридной войны", – объяснил военный эксперт.

На подобные действия Россия готова тратить миллионы долларов, чтобы потом, после российской пропаганды, на территорию Европы зашли и российские военные.

Готова ли Европа к отражению российского нападения?

Несмотря на скептические настроения относительно боеспособности, Европа на самом деле могла бы дать достойный отпор России, убежден Юрий Богданов.

Мне кажется, Путин в очередной раз переоценивает собственные возможности, и недооценивает противников. Ему свойственно недооценивать демократии в целом, и это наше большое счастье. Поэтому нас ждет новое разочарование Путина, когда он поймет, что Европа не такая слабая, как он бы этого хотел,

– подчеркнул Богданов.

Но стоит понимать, что это в любом случае будет большим испытанием для Европы.

В то же время британский писатель и аналитик Кир Джайлз убежден, что Путин все же не пойдет на открытую атаку против одной страны НАТО. По крайней мере до того момента, пока не убедится точно, что на это не отреагируют США.

"Сейчас мы еще не дошли до этого, несмотря на все неоднозначные сигналы, которые посылал Дональд Трамп. В Кремле еще может не быть полной уверенности, что США останутся в стороне, если Россия действительно нападет на члена НАТО", – подытожил британский аналитик.

Какая еще угроза может ожидать Европу?