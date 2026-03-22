В то же время ситуация вокруг Ирана остается напряженной из-за военной эскалации в регионе. Об этом заявил Министр кабинета министров Великобритании Стив Рид, пишет Reuters.

Может ли Иран ударить по Европе?

Правительство Великобритании заявило, что не имеет подтверждений того, что Иран способен нанести ракетные удары по Европе или имеет такие намерения. По словам министра, пока отсутствуют какие-либо разведданные, которые бы подтверждали такие возможности Тегерана.

Мы не видим никаких доказательств того, что Иран нацелен на Европу или хотя бы имеет возможности для таких ударов,

– подчеркнул Рид.

Это заявление прозвучало на фоне сообщений со стороны Израиля о том, что иранские ракеты потенциально могут достигать европейских городов, в частности Лондона, Парижа или Берлина.

Несмотря на отсутствие подтверждений угрозы для Европы, ситуация на Ближнем Востоке стремительно обостряется. В частности, Иран уже запускал ракеты в сторону военных объектов США и Великобритании, в частности базы на острове Диего-Гарсия. Часть из них удалось перехватить, другие не достигли целей.

Это стало одним из сигналов того, что дальность иранских ракет может расти, хотя их реальные возможности остаются предметом дискуссий.

В Лондоне также дистанцировались от жестких заявлений президента США Дональда Трампа по Ирану. Министр подчеркнул, что Великобритания не стремится втягиваться в конфликт и выступает за деэскалацию.

Мы не хотим эскалации и будем работать с партнерами, чтобы снизить напряжение. Дональд Трамп выступает сам за себя,

– добавил он.

В то же время в Лондоне признают: ситуация может меняться, а риски расти на фоне войны в регионе и активных военных действий.

Что известно об угрозах Тегерана ЕС?