Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп рассказал 24 Каналу, что ранее Иран опровергал данные, что имеет на вооружении ракеты дальностью 4 тысячи километров. Он предположил, могут ли иранцы разработать межконтинентальную ракету, которая могла бы достать до США.

Какое еще оружие может скрывать Иран?

Шарп отметил, что Иран уверял, что имеет только ракеты дальностью 2 тысячи километров, чтобы не пугать европейцев тем, что может стрелять почти по всей Европе. А в перспективе – и по Соединенным Штатам.

"Это была часть иранской стратегии. С одной стороны, готовить все возможные средства доставки и поражения, с другой – делать вид, что ничего подобного не происходит. Однако признаки этого были не только в докладах разведок и умозрительных выводах, но и в том, что Иран закупил ракету определенного типа у Северной Кореи и усовершенствовал ее", – объяснил военный обозреватель.

Важно! Иран 21 марта попал двумя баллистическими ракетами по совместной военной базе США и Великобритании на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Она расположена на расстоянии более 3800 километров от Ирана, и дальность ракет превышает в два раза ранее озвученное Тегераном расстояние, которое может преодолевать их оружие. Известно, что одна из запущенных ракет вышла из строя во время полета, а вторую пытался перехватить корабль ВМС США. Обе ракеты не достигли цели.

На этот раз Иран продемонстрировал, что у него были ракеты дальностью 4 тысячи километров. Это приблизительное расстояние до острова Диего-Гарсия, но если по прямой от иранской границы, то расстояние примерно 3800 километров. Однако предположительно, иранцы стреляли не с самой границы. Это означает, по его словам, что эта ракета может покрыть всю почти всю Западную Европу, а Восточную – тем более.

Поэтому европейцам и многим другим стоит еще раз задуматься над тем, каковы реальные угрозы со стороны Ирана в контексте того, против каких стран он применил силу и что именно применил. А также задуматься о том, что нужно непосредственно работать по своей защите от такого вооружения,

– заметил Давид Шарп.

На самом деле по его мнению, очень хорошо, что иранцы сбросили маску и показали свое истинное лицо. Теперь существует четкое представление об угрозах, которые возможны со стороны Тегерана. В то же время он предположил, что межконтинентальной ракеты дальностью 5500 километров, которая могла бы достать до Соединенных Штатов, у Ирана еще нет.

Впрочем, иранцы работали и по созданию межконтинентальных ракет. И когда Дональд Трамп об этом говорил, это были не пустые слова, а они основывались на реальной разведывательной информации,

– отметил военный обозреватель.

Однако, по его словам, иранцы работают пошагово и планируют на десятилетия, и если им не мешать, они построят и межконтинентальные ракеты.

