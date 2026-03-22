Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп розповів 24 Каналу, що раніше Іран спростовував дані, що має на озброєнні ракети дальністю 4 тисячі кілометрів. Він припустив, чи можуть іранці розробити міжконтинентальну ракету, яка б могла дістати до США.

Яку ще зброю може приховувати Іран?

Шарп зазначив, що Іран запевняв, що має тільки ракети дальністю 2 тисячі кілометрів, щоб не лякати європейців тим, що може стріляти майже по усій Європі. А в перспективі – і по Сполучених Штатах.

"Це була частина іранської стратегії. З одного боку, готувати всі можливі засоби доставки та поразки, з іншого – удавати, що нічого подібного не відбувається. Проте ознаки цього були не тільки у доповідях розвідок і умоглядних висновках, але й у тому, що Іран закупив ракету певного типу у Північної Кореї та удосконалив її", – пояснив військовий оглядач.

Важливо! Іран 21 березня поцілив двома балістичними ракетами по спільній військовій базі США та Великої Британії на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані. Вона розташована на відстані понад 3800 кілометрів від Ірану, і дальність ракет перевищує у два рази раніше озвучену Тегераном відстань, яку може долати їхня зброя. Відомо, що одна з запущених ракет вийшла з ладу під час польоту, а другу намагався перехопити корабель ВМС США. Обидві ракети не досягли цілі.

Цього разу Іран продемонстрував, що у нього були ракети дальністю 4 тисячі кілометрів. Це приблизна відстань до острова Дієго-Гарсія, але якщо по прямій від іранського кордону, то відстань приблизно 3800 кілометрів. Однак імовірно, іранці стріляли не з самого кордону. Це означає, за його словами, що ця ракета може покрити всю майже всю Західну Європу, а Східну – тим паче.

Тому європейцям і багатьом іншим варто ще раз задуматися над тим, якими є реальні загрози з боку Ірану у контексті того, проти яких країн він застосував силу і що саме застосував. А також замислитися про те, що потрібно безпосередньо працювати щодо свого захисту від такого озброєння,

– зауважив Давид Шарп.

Насправді на його думку, дуже добре, що іранці скинули маску і показали своє справжнє обличчя. Тепер існує чітке уявлення щодо загроз, які можливі з боку Тегерану. Водночас він припустив, що міжконтинентальної ракети дальністю 5500 кілометрів, яка могла б дістати до Сполучених Штатів, в Ірану ще немає.

Втім, іранці працювали і зі створення міжконтинентальних ракет. І коли Дональд Трамп про це говорив, це були не порожні слова, а вони ґрунтувалися на реальній розвідувальній інформації,

– відзначив військовий оглядач.

Однак, за його словами, іранці працюють покроково та планують на десятиліття, і якщо їм не заважати, вони побудують і міжконтинентальні ракети.

