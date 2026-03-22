Про це повідомляє The Times of Israel.
Які погрози виголосив Іран?
Як повідомляють іранські медіа, оперативне командування військових Хатам аль-Анбія попередило: у разі ударів по енергетичному сектору Ірану під вогнем опиняться об’єкти США та їхніх союзників у регіоні. Йдеться, зокрема, про енергетику, ІТ-інфраструктуру та системи опріснення води.
Ця заява пролунала після того, як Трамп висунув Тегерану ультиматум – відкрити Ормузьку протоку для судноплавства протягом 48 годин.
Протока, яка є ключовим маршрутом для транспортування нафти, фактично була заблокована на тлі загострення конфлікту між Іраном та коаліцією США й Ізраїлю.
Який ультиматум Трамп висунув Ірану?
Президент США Дональд Трамп дав Ірану 48 годин на розблокування Ормузької протоки. Якщо цього не станеться – він погрожує завдати ударів по електростанціях. Атаки почнуться з найбільшої з них.
Він також заявив, що США знищили керівництво Ірану, флот і повітряні сили. За словами Трампа, у них абсолютно немає оборони, а терміни операції США випереджають початкові.