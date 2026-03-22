Об этом сообщает The Times of Israel.
Какие угрозы произнес Иран?
Как сообщают иранские медиа, оперативное командование военных Хатам аль-Анбия предупредило: в случае ударов по энергетическому сектору Ирана под огнем окажутся объекты США и их союзников в регионе. Речь идет, частности, об энергетике, ИТ-инфраструктуре и системах опреснения воды.
Это заявление прозвучало после того, как Трамп выдвинул Тегерану ультиматум – открыть Ормузский пролив для судоходства в течение 48 часов.
Пролив, который является ключевым маршрутом для транспортировки нефти, фактически был заблокирован на фоне обострения конфликта между Ираном и коалицией США и Израиля.
Какой ультиматум Трамп выдвинул Ирану?
Президент США Дональд Трамп дал Ирану 48 часов на разблокирование Ормузского пролива. Если этого не произойдет – он угрожает нанести удары по электростанциям. Атаки начнутся с самой большой из них.
Он также заявил, что США уничтожили руководство Ирана, флот и воздушные силы. По словам Трампа, у них абсолютно нет обороны, а сроки операции США опережают первоначальные.