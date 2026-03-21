Об этом сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника и источник, ознакомленный с ходом обсуждений.

Как могут выглядеть переговоры с Ираном?

Американский президент сообщил, что рассматривает возможность окончания войны против Ирана. В то же время американские чиновники предполагают, что конфликт на Ближнем Востоке продлится еще как минимум 2 – 3 недели.

В то же время советники американского президента, в частности спецпредставитель Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, уже начали подготовку к переговорам и участвуют в обсуждении возможных дипломатических мер.

Любое соглашение о прекращении войны должно предусматривать разблокирование Ормузского пролива, решение вопроса запасов высокообогащенного урана Ирана, а также установление долгосрочного соглашения по ядерной программе Ирана, баллистических ракет и поддержки посредников в регионе.

– говорится в статье.

По данным издания, по состоянию на сейчас пытаются выяснить два ключевых вопроса, первый – кто в Иране является лучшим контактным лицом для потенциальных переговоров и то, какая страна является лучшим посредником для контактов.

Axios напоминает, что представителем на прошлых переговорах был министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. Впрочем, его рассматривают как "машину для отправки факсов", а не как уполномоченного заключать такое соглашение.

Если говорить о странах-посредниках, то в последнем раунде переговоров в апреле 2025 года подобную роль занимал Оман, но США ищут другого посредника, в идеале – Катар, из-за взаимного недоверия к оманцам.

Как отмечает издание, катарцы доказали свою эффективность и заслуживают доверия как посредники в Газе. Впрочем, сам Катар готов помочь только неофициально и не хочет выступать главным посредником на переговорах.

"Советники Трампа хотят быть готовыми, если переговоры с Ираном состоятся вскоре. Условия будут похожими на те, которые они представили в Женеве за два дня до начала войны", – пишет издание со ссылкой на источники.

