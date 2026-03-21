Об этом сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника и источник, ознакомленный с ходом обсуждений.
Как могут выглядеть переговоры с Ираном?
Американский президент сообщил, что рассматривает возможность окончания войны против Ирана. В то же время американские чиновники предполагают, что конфликт на Ближнем Востоке продлится еще как минимум 2 – 3 недели.
В то же время советники американского президента, в частности спецпредставитель Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, уже начали подготовку к переговорам и участвуют в обсуждении возможных дипломатических мер.
Любое соглашение о прекращении войны должно предусматривать разблокирование Ормузского пролива, решение вопроса запасов высокообогащенного урана Ирана, а также установление долгосрочного соглашения по ядерной программе Ирана, баллистических ракет и поддержки посредников в регионе,
– говорится в статье.
По данным издания, по состоянию на сейчас пытаются выяснить два ключевых вопроса, первый – кто в Иране является лучшим контактным лицом для потенциальных переговоров и то, какая страна является лучшим посредником для контактов.
Axios напоминает, что представителем на прошлых переговорах был министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. Впрочем, его рассматривают как "машину для отправки факсов", а не как уполномоченного заключать такое соглашение.
Если говорить о странах-посредниках, то в последнем раунде переговоров в апреле 2025 года подобную роль занимал Оман, но США ищут другого посредника, в идеале – Катар, из-за взаимного недоверия к оманцам.
Как отмечает издание, катарцы доказали свою эффективность и заслуживают доверия как посредники в Газе. Впрочем, сам Катар готов помочь только неофициально и не хочет выступать главным посредником на переговорах.
"Советники Трампа хотят быть готовыми, если переговоры с Ираном состоятся вскоре. Условия будут похожими на те, которые они представили в Женеве за два дня до начала войны", – пишет издание со ссылкой на источники.
Как могут действовать США дальше?
Недавно сообщали, что военное руководство США подало ряд запросов, которые предусматривают подготовку к потенциальной наземной операции против Ирана, однако окончательного решения Вашингтон еще не принял.
Более того, в Соединенных Штатах обсуждают возможность захвата или блокады иранского острова Харк, с целью давления на страну. Дональд Трамп рассчитывает таким образом открыть Ормузский пролив.
Напомним, ранее Newsmax писало, что американские военные ускорили развертывание морских пехотинцев в рамках вероятной подготовки к высадке для усиления своих войск, воюющих против Ирана.