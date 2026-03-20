Президент Трамп не может прекратить войну, по крайней мере на своих условиях, пока не ослабит "удушающую хватку" Ирана. Об этом сообщили в Axios.
Остров, который расположен примерно в 24 километрах от побережья, перерабатывает 90% экспорта сырой нефти Ирана. Из-за этого, Трамп хочет шантажировать Тегеран.
Нам нужен примерно месяц, чтобы еще больше ослабить иранцев ударами, а затем захватить остров,
– сообщил анонимный источник, знакомый с позицией Белого дома.
США рассматривают отправку дополнительных сил в регион. СМИ сообщили, что три подразделения морской пехоты уже прибывают в Иран.
Сенатор Том Коттон заявил, что закрытие пролива было "актом отчаяния со стороны Ирана", но сказал, что у Трампа есть "горы планов" на этот случай.
В издании отметили, что, несмотря на важность острова для иранской нефтяной промышленности, его захват вряд ли гарантирует, что Тегеран согласится на условия Трампа.
