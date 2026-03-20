Президент Трамп не может прекратить войну, по крайней мере на своих условиях, пока не ослабит "удушающую хватку" Ирана. Об этом сообщили в Axios.

Почему Трамп хочет захватить остров Харк?

Остров, который расположен примерно в 24 километрах от побережья, перерабатывает 90% экспорта сырой нефти Ирана. Из-за этого, Трамп хочет шантажировать Тегеран.

Нам нужен примерно месяц, чтобы еще больше ослабить иранцев ударами, а затем захватить остров,

– сообщил анонимный источник, знакомый с позицией Белого дома.