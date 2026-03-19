На это обратили внимание The Economist. Журналисты издания написали большую статью, где проанализировали, как Трамп может отреагировать на свое поражение на Ближнем Востоке, если такое произойдет.

Почему Трамп может отвернуться от Украины?

Слабый президент Америки становится опасным, он захочет отомстить, предостерегли медийщики.

Господин Трамп имеет наибольшую свободу действий за рубежом. Он может отказаться от НАТО. Он может отпустить Украину, чтобы наказать Европу. Он может запугивать Латинскую Америку под предлогом борьбы с преступностью и наркотиками. Он может требовать денег за защиту Японии и Южной Кореи. Он будет максималистом по тарифам,

– предположило медиа.

Важно! Даже если Трампу не удастся все это сделать, такие действия "еще больше подорвут альянсы Америки, на радость Китаю и России".

The Economist убеждены: непродуманная война США против Ирана изменит ход второго срока Трампа. А если она продлится месяцами, это может привести к краху президента.

Война на Ближнем Востоке подрывает "суперсилы" Трампа: его способность навязывать собственную реальность миру, его безжалостные рычаги влияния и его господство над Республиканской партией. Промежуточные выборы, которые состоятся в ноябре, уменьшат мощность сильных сторон Трампа. И войны еще больше ускоряют изменения.

Несмотря на заверения Трампа в победе над Ираном, война показывает другую реальность – ту, в которой иранский режим стоит.

Время на стороне Ирана. Америка и Израиль постепенно исчерпывают цели для ударов с воздуха или же у них заканчиваются батареи перехватчиков для сбивания иранского оружия. Зато Иран, похоже, все еще имеет достаточно беспилотников. Пока он будет ограничивать движение в Ормузском проливе, цены на нефть будут расти, а вред для мировой экономики будет расти,

– констатируют обозреватели.

Другие страны, глядя на грубую силу Трампа, понимают, что следует оказывать ему сопротивление. Что и произошло, когда Америка просила союзников помочь в Иране.

В Республиканской партии дела не лучше. Трамп обещал, что солдаты больше не будут гибнуть из-за "глупых войн Байдена", но теперь в Америку едут гробы. Нефть только растет в цене. И даже такие преданные люди, как Такер Карлсон, критикуют Трампа из-за военной операции в Иране.

В частных беседах многие из республиканцев кипят от гнева. То, что Трамп не прислушался к предупреждениям по Ормузскому проливу, является типичным проявлением его пренебрежения к стратегии и его высокомерия, когда он считает, что знает лучше тех, кто на самом деле в этом разбирается. Сейчас республиканцы, скорее всего, потеряют контроль над Палатой представителей на промежуточных выборах в ноябре. Их шансы потерять и Сенат выросли на десять пунктов, до примерно 50 процентов. Чем хуже будет поражение, тем слабее станет президент и тем меньше влияния он будет иметь на то, кто унаследует партию,

– привели данные в СМИ.

Трамп еще может спастись от неудач в Иране, начав действия вокруг Кубы. Но даже если операция США в Иране завершится, нет гарантий, что режим аятолл не начнет все снова. К тому же мировая экономика не восстановится очень быстро. А потому турбулентность будет продолжаться.

Есть ли другие мнения?