Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал 24 Каналу, что перенос встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина – плохая новость для Украины. Стороны в Пекине могли поднять важные для нашего государства вопросы в контексте российско-украинской войны.

Почему Трамп перенес визит в Китай?

Дмитрий Кулеба считает, если бы американский лидер встретился с Си Цзиньпина, то одним из вопросов, который бы они обсуждали было прекращение войны в Украине.

Остановить Россию, не имея взаимопонимания с Китаем, почти невозможно. Поэтому в этом смысле нам такая история невыгодна,

– сказал он.

Что же касается переноса встречи с китайским лидером, то по мнению бывшего министра иностранных дел Украины, это связано с тем, что Трамп сейчас в слабой позиции, ведь операция в Иране затягивается.

Интересно. Представитель Центра отношений США – Украина Андрей Добрянский считает, что Трамп потерял рычаги давления на Китай. Вероятно, именно поэтому отложил встречу в Пекине с Си Цзиньпином. Причиной могут быть взаимовыгодные отношения между Китаем и Ираном.

Есть предположение, что одной из не провозглашенных целей США в противостоянии с иранскими властями является стремление остановить экспорт нефти из Ирана в Китай. Однако сейчас у Трампа нет механизмов, чтобы контролировать этот процесс.

То есть он не может приехать (в Китай – 24 Канал) с рычагом влияния в руках. Мол, теперь я контролирую получишь ты нефть из Ирана или нет,

– отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что, несмотря на войну, иранцы и дальше отправляют свои танкеры в Китай и Индию.

Кроме того, есть информация, что китайские власти помогают Ирану в войне с США. Точно не известно как именно, но это может быть производство или импорт оружия.

Я думаю, для американцев это сейчас главная проблема. Но не ожидаю на этом этапе эскалации в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами Америки из-за Ирана. Это будет контролируемый процесс,

– добавил бывший министр иностранных дел Украины.

Поэтому, по его словам, если нет войны между США и Китаем, то значит и нет третьей мировой.

Как война в Иране влияет на отношения США и Китая?