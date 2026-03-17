Представитель Центра отношений США – Украина Андрей Добрянский в эфире 24 Канала объяснил, что пауза в контактах с Пекином может быть связана не только с Ближним Востоком. По его словам, проблема для Трампа заключается в том, что перед разговором с Китаем он теряет один из своих главных рычагов давления.
Трамп откладывает встречу с Си не только из-за Ирана
Тема Ирана действительно остается в американских контактах с Китаем, в частности из-за подготовительных разговоров с участием министра финансов США Скотта Бессента. Вашингтон хочет понять, может ли Пекин как-то повлиять на ситуацию в Ормузском проливе. Но это не главная причина, по которой Трамп откладывает встречу с Си Цзиньпином, потому что Китай сам заинтересован в иранской нефти и вряд ли пойдет навстречу США в этом вопросе.
Я не думаю, что Китай здесь поможет, потому что он и дальше получает нефть из Ирана,
– объяснил Добрянский.
Главную причину он связал с судебным делом по тарифам в США. По его словам, Трамп потерял возможность садиться напротив китайского лидера с позиции максимального давления, потому что больше не может так свободно угрожать новыми тарифами и использовать их как свой главный аргумент. Именно поэтому пауза перед встречей возникла не столько из-за Ближнего Востока, сколько из-за ослабления американских переговорных рычагов в разговоре с Пекином.
Напомним: Дональд Трамп попросил отложить встречу с Си Цзиньпином примерно на месяц. Он объяснил это войной на Ближнем Востоке и тем, что хочет оставаться в США.
Из-за этого встреча, которая еще недавно выглядела приоритетной, сейчас для Белого дома уже не дает того политического эффекта, на который там рассчитывали.
Трамп теперь не имеет возможности сидеть напротив Китая и говорить, что я имею все карты,
– сказал Добрянский.
Именно поэтому история с Ираном здесь скорее создает удобную паузу, а настоящая проблема для Вашингтона лежит в плоскости американской тарифной политики и ослабления позиций перед Китаем.
Что известно о давлении Трампа на Китай и ситуации вокруг Ормузского пролива?
- Иран заявил, что получает помощь от России и Китая, в том числе и в военной сфере, но подробностей не раскрыл. Москва и Тегеран уже много лет сотрудничают в военной сфере, а Китай поддерживает Иран экономически и остается важным покупателем его нефти.
- США ведут переговоры с 7 странами по безопасности Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых энергоресурсов. Япония, Австралия, Великобритания, Франция, Германия и Южная Корея уже заявили, что не хотят отправлять туда свои корабли.
- Китай пока не показывает готовности прямо вмешиваться в конфликт на Ближнем Востоке. В то же время Пекин заинтересован в бесперебойном движении нефти через Ормузский пролив, потому что его блокирование ударило бы по рынку, а Россия не смогла бы полностью перекрыть эти потери.