Представник Центру відносин США – Україна Андрій Добрянський в ефірі 24 Каналу пояснив, що пауза у контактах із Пекіном може бути пов'язана не лише з Близьким Сходом. За його словами, проблема для Трампа полягає в тому, що перед розмовою з Китаєм він втрачає один зі своїх головних важелів тиску.

Трамп відкладає зустріч із Сі не лише через Іран

Тема Ірану справді лишається в американських контактах із Китаєм, зокрема через підготовчі розмови за участі міністра фінансів США Скотта Бессента. Вашингтон хоче зрозуміти, чи може Пекін якось вплинути на ситуацію в Ормузькій протоці. Але це не головна причина, через яку Трамп відкладає зустріч із Сі Цзіньпіном, бо Китай сам зацікавлений в іранській нафті й навряд чи піде назустріч США в цьому питанні.

Я не думаю, що Китай тут допоможе, бо він і далі отримує нафту з Ірану,

– пояснив Добрянський.

Головну причину він пов'язав із судовою справою щодо тарифів у США. За його словами, Трамп втратив можливість сідати навпроти китайського лідера з позиції максимального тиску, бо більше не може так вільно погрожувати новими тарифами і використовувати їх як свій головний аргумент. Саме тому пауза перед зустріччю виникла не стільки через Близький Схід, скільки через ослаблення американських переговорних важелів у розмові з Пекіном.

Нагадаємо: Дональд Трамп попросив відкласти зустріч із Сі Цзіньпіном приблизно на місяць. Він пояснив це війною на Близькому Сході і тим, що хоче залишатися у США.

Через це зустріч, яка ще недавно виглядала пріоритетною, зараз для Білого дому вже не дає того політичного ефекту, на який там розраховували.

Трамп тепер не має можливості сидіти напроти Китаю і казати, що я маю всі карти,

– сказав Добрянський.

Саме тому історія з Іраном тут радше створює зручну паузу, а справжня проблема для Вашингтона лежить у площині американської тарифної політики й ослаблення позицій перед Китаєм.

