Про це сказав лідер США журналістам в Овальному кабінеті, передає CNBC.

Чому Трамп попросив відкласти візит в Китай?

Трамп наголосив, що рішення не пов'язане з жодними політичними маневрами. За його словами, причина проста – триває війна, і він вважає за необхідне залишатися у США.

Ми ведемо переговори з Китаєм. Я б із задоволенням поїхав, але через війну я хочу залишитися тут. Я відчуваю, що мушу бути тут. Тому ми попросили відкласти візит приблизно на місяць,

– сказав президент США,

Водночас американо-китайські відносини й без того перебувають у напруженому стані після повернення Трампа до влади. Основною причиною стала його жорстка економічна політика, зокрема підвищення мит у межах так званої "тарифної війни".

Окремим фактором є роль Китаю як одного з ключових партнерів Ірану. На тлі конфлікту на Близькому Сході Трамп раніше закликав Пекін долучитися до забезпечення безпеки в Ормузькій протоці, яка має стратегічне значення для постачання нафти у світі.

Яка роль Китаю у війні в Ірані?