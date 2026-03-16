Про це пише Reuters та Financial Times.

Чому Рубіо можуть не впустити в Китай?

Офіційний представник МЗС Китаю Го Цзякунь під час брифінгу відповів, чи впустять Марко Рубіо разом із Дональдом Трампом.

Китайські санкції були спрямовані проти слів і дій пана Рубіо щодо Китаю в той час, коли він обіймав посаду сенатора,

– заявив він.

Китай ще у 2020 році запровадив санкції проти нинішнього держсекретаря США Марко Рубіо, коли він був сенатором. Обмеження стали відповіддю Пекіна на його жорстку критику щодо порушень прав людини в Сіньцзяні та підтримку американських законів і санкцій проти китайських і гонконгських посадовців.

Китайські санкції передбачають заборону на в'їзд до країни та інші обмеження. У Пекіні тоді заявили, що Рубіо втручається у внутрішні справи Китаю.

На тлі напружених відносин між країнами президент США Дональд Трамп заявив, що може відкласти зустріч із лідером КНР Сі Цзіньпіном, якщо Китай не допоможе у питаннях безпеки в Ормузькій протоці. За його словами, значна частина китайського імпорту нафти проходить саме через цей маршрут.

Я вважаю, що Китай теж повинен допомогти, адже 90% нафти Китай отримує саме через цю протоку. Ми хотіли б знати про це заздалегідь. Ми можемо відкласти зустріч,

– сказав Трамп.

Саміт лідерів США та Китаю був запланований на кінець березня, однак тепер його проведення опинилося під загрозою та може бути перенесене на невизначений термін.

