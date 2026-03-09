Як підняли ціни на пальне?

Про здорожчання повідомила Національна комісія з розвитку та реформ Китаю, пише Reuters.

Максимальні ціни на пальне зростуть:

на бензин – на 695 юанів (близько 100,46 долара) за тонну;

на дизель – на 670 юанів (96,84 долара) за тонну.

Нові тарифи почнуть діяти з вівторка.

Це стало найрізкішим зростанням з березня 2022 року,

– підрахувало видання.

Зауважимо, що у Китаї державний регулятор переглядає роздрібні ціни на пальне кожні 10 робочих днів та запроваджує єдині зміни по всій країні.

Коригування залежить від світових цін на нафту. Також Комісія враховує:

середні витрати на переробку нафти;

податки;

витрати на транспортування і збут;

допустиму маржу прибутку.

Згідно з механізмом регулювання цін, коли світова ціна на нафту досягає 130 доларів за барель, роздрібні ціни на пальне зазвичай не підвищуються або підвищуються мінімально,

– говорять фахівці.

Однак нинішня ситуація щодо нафти змусила регулятора діяти незвично різко.

Варто знати! Базові ціни на пальне в Китаї можуть відрізнятися залежно від регіону.

Як зросла ціна нафти?

Після обрання 8 березня новим верховним лідером Ірану Моджтаба Хаменеї, сина загиблого Алі Хаменеї, ціни на нафту різко злетіли. Вони перевищили 100 доларів за барель.

Ф’ючерси на нафту Brent підвищилися на 24,96 долара (на 27%) – до 117,65 долара за барель.

Ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) – на 25,72 долара (на 28,3%) – до 116,62 долара за барель.

Таку вартість зафіксували уперше з літа 2022 року.

Річ у тім, що постачання нафти морським шляхом на Близькому Сході фактично заблоковано через війну. Адже танкери не можуть проходити Ормузьку протоку через військові дії, а це головний маршрут, яким йде експорт п'ятої частини сировини.

А обрання лідером сина загиблого Хаменеї по суті означає продовження війни і, відповідно, перебоїв з експортом нафти.

Важливо! Минулого тижня влада Китаю також попросила нафтопереробні заводи припинити експорт пального за кордон та скасувати вже узгоджені поставки, оскільки війна з Іраном призвела до скорочення обсягів нафтопереробки, пише Bloomberg.

