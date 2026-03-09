Як підняли ціни на пальне?

Про здорожчання повідомила Національна комісія з розвитку та реформ Китаю, пише Reuters.

Дивіться також Пальне дорожчає щодня: коли українці побачать зниження цін на АЗС

Максимальні ціни на пальне зростуть:

  • на бензин – на 695 юанів (близько 100,46 долара) за тонну;
  • на дизель – на 670 юанів (96,84 долара) за тонну.

Нові тарифи почнуть діяти з вівторка.

Це стало найрізкішим зростанням з березня 2022 року,
– підрахувало видання.

Зауважимо, що у Китаї державний регулятор переглядає роздрібні ціни на пальне кожні 10 робочих днів та запроваджує єдині зміни по всій країні.

Коригування залежить від світових цін на нафту. Також Комісія враховує:

  • середні витрати на переробку нафти;

  • податки;

  • витрати на транспортування і збут;

  • допустиму маржу прибутку.

Згідно з механізмом регулювання цін, коли світова ціна на нафту досягає 130 доларів за барель, роздрібні ціни на пальне зазвичай не підвищуються або підвищуються мінімально,
– говорять фахівці.

Однак нинішня ситуація щодо нафти змусила регулятора діяти незвично різко.

Варто знати! Базові ціни на пальне в Китаї можуть відрізнятися залежно від регіону.

Як зросла ціна нафти?

Після обрання 8 березня новим верховним лідером Ірану Моджтаба Хаменеї, сина загиблого Алі Хаменеї, ціни на нафту різко злетіли. Вони перевищили 100 доларів за барель.

  • Ф’ючерси на нафту Brent підвищилися на 24,96 долара (на 27%) – до 117,65 долара за барель.
  • Ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) – на 25,72 долара (на 28,3%) – до 116,62 долара за барель.

Таку вартість зафіксували уперше з літа 2022 року.

Річ у тім, що постачання нафти морським шляхом на Близькому Сході фактично заблоковано через війну. Адже танкери не можуть проходити Ормузьку протоку через військові дії, а це головний маршрут, яким йде експорт п'ятої частини сировини.

А обрання лідером сина загиблого Хаменеї по суті означає продовження війни і, відповідно, перебоїв з експортом нафти.

Важливо! Минулого тижня влада Китаю також попросила нафтопереробні заводи припинити експорт пального за кордон та скасувати вже узгоджені поставки, оскільки війна з Іраном призвела до скорочення обсягів нафтопереробки, пише Bloomberg.

Як зросли ціни в Україні на пальне?

  • За даними Консалтингової групи А-95, станом на 9 березня середні ціни на пальне в Україні залишаються на високому рівні. Зокрема, бензин А-95 преміум коштує в середньому 72,58 гривні за літр, бензин А-95 – 69,02 гривні, А-92 – 66,11 гривні, а дизель – близько 71,60 гривні за літр.

  • Експерт паливного ринку Сергій Куюн прогнозує, що ціна на бензин може зупинитися приблизно на рівні 70 гривень за літр. Водночас дизель, за його словами, продовжить дорожчати і вже цього тижня може наблизитися до 80 гривень за літр.

  • Наразі уряд працює над стабілізацією ситуації. За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, Україна веде переговори з міжнародними партнерами, щоб збільшити обсяги імпорту пального. Крім того, Антимонопольний комітет України разом із Держпродспоживслужбою посилили контроль за діяльністю операторів ринку.