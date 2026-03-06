Як боротимуться з подорожчанням?
Про це у п'ятницю, 6 березня, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Зокрема, триває робота над збільшенням імпорту.
Зокрема, державна компанія Укрнафта реалізовуватиме пальне з мінімальною торговельною націнкою, формуючи орієнтир справедливої ціни на ринку в нинішніх умовах.
Паралельно працюємо з іншими операторами паливного ринку та розраховуємо на їх відповідальну і зважену цінову політику,
– додала посадовиця.