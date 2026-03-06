Как будут бороться с подорожанием?
Об этом в пятницу, 6 марта, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. В частности, продолжается работа над увеличением импорта.
В частности, государственная компания Укрнафта будет реализовывать топливо с минимальной торговой наценкой, формируя ориентир справедливой цены на рынке в нынешних условиях.
Параллельно работаем с другими операторами топливного рынка и рассчитываем на их ответственную и взвешенную ценовую политику,
– добавила чиновница.