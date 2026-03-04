Будут ли регулировать цены на топливо в Украине?
Детали в среду, 4 марта, сообщили в Комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады. Механизм энергетической безопасности заработает уже "в ближайшее время".
Смотрите также Напряжение на Ближнем Востоке трясет рынок: взлетят ли цены на нефть до 200 долларов и что будет со стоимостью топлива
Поскольку Украина в значительной степени импортирует нефтепродукты, внешние рынки оперативно влияют на внутренние цены. Однако несмотря на их повышение, дефицита горючего пока нет.
Сейчас поэтапно вступает в силу закон "О минимальных запасах нефти и нефтепродуктов", который предусматривает:
создание минимальных запасов нефти и нефтепродуктов в Украине (до 25% может храниться в странах Евросоюза);
обязанность импортеров и производителей формировать и поддерживать их;
использование резерва исключительно в кризисных ситуациях, а не для коммерческой деятельности.
Какой есть нюанс? Механизм запустили только нормативно, а вот физическое наполнение резерва будет происходить постепенно – на это нужны время и инфраструктура. Поэтому инструмент пока не используют для влияния на рынок, а следовательно и на нынешние цены.
Однако в парламенте обещают – после формирования резерв станет дополнительным фактором стабилизации на энергетическом рынке.
Какие же инструменты действуют сейчас?
В комитете заявили, что "держат ситуацию на контроле" и работают над тем, чтобы рынок топлива оставался стабильным даже в условиях глобальных вызовов, ведь энергетическая устойчивость – это вопрос национальной безопасности.
Сейчас до полноценного запуска системы минимальных запасов государство использует следующие механизмы:
постоянный мониторинг цен, маржи и объемов поставок;
координацию с основными трейдерами по стабильности импорта и логистики;
контроль за соблюдением конкурентного законодательства и недопущение сговора;
диверсификация источников поставок через европейские направления.
Напомним, председатель Комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев призвал бизнес "опомниться" и обратился к руководителю Антимонопольного комитета.
Что о ценах на бензин говорят эксперты?
В эксклюзивном комментарии 24 Канала энергетический эксперт Юрий Корольчук объяснил, что хоть новости о перебоях судоходства в Ормузском проливе всколыхнули нефтяные рынки, через этот морской путь в Европу приходит всего 3% нефти. Поэтому он считает ажиотаж вокруг топлива преувеличенным.
Директор энергетических программ в Центре Разумкова Владимир Омельченко также обеспокоен относительно цен на бензин и дизель в Украине. Эксперт пояснил, что компании до сих пор имеют запасы, поэтому Антимонопольному комитету следует усилить мониторинг рынка.