Чего хочет польская компания
Об этом в четверг, 28 мая, во время пресс-конференции заявил президент Orlen Иренеуш Фонфара, пишет bankier.pl.
Мы начали обсуждение возможности нашего привлечения к “Укрнафты”. Сейчас мы находимся в процессе как один из партнеров. Будет ли это привлечение и каким именно оно будет - это вопрос переговоров с украинской стороной,
– отметил Фонфара.
Он отметил, что украинский рынок крайне важен для польской энергетической группы. Ведь Orlen является одним из главных поставщиков топлива в соседнее государство и хочет усиливать это направление.
Особенно важное значение Украина имеет для нефтеперерабатывающего завода в Мажейкяи, который отправляет сюда почти 18% своей продукции.
Мы верим, что война закончится и что победителем будет Украина. Мы хотели бы быть более вовлеченными в этот рынок, чем сейчас,
– добавил руководитель Orlen.
Также польская компания поставляет в Украину природный газ. Ежемесячно отправляет примерно одно судно голубого топлива.
В общем Orlen продает в Украине около полутора миллионов тонн нефтепродуктов в год
Обратите внимание! Государственная компания "Укрнафта" имеет самую большую сеть АЗС в Украине. Она также занимается добычей нефти и газа. Компания играет важную роль в энергетическом секторе Украины.
Напомним, в апреле "Укрнафта" стала лидером украинского топливного рынка по объемам реализации топлива, опередив сети OKKO и WOG. Компания сообщила о продаже 94 600 тонн топлива, тогда как OKKO реализовала 83 700 тонн, а WOG – 67 500 тонн.
Эксперты связывают резкий рост продаж "Укрнафты" с соблюдением государственной политики сдерживания цен. Как пояснял директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, с 5 марта сеть продавала топливо с минимальными наценками. Такой подход стал частью мер для смягчения последствий топливного кризиса и резких ценовых колебаний.
Кроме того, в начале апреля стало известно о дальнейшем расширении сети автозаправочных комплексов "Укрнафты". Компания планировала добавить еще 21 АЗК в Полтавской и Харьковской областях, благодаря чему общее количество комплексов по стране должно было превысить 700.