Чего хочет польская компания

Об этом в четверг, 28 мая, во время пресс-конференции заявил президент Orlen Иренеуш Фонфара, пишет bankier.pl.

Мы начали обсуждение возможности нашего привлечения к “Укрнафты”. Сейчас мы находимся в процессе как один из партнеров. Будет ли это привлечение и каким именно оно будет - это вопрос переговоров с украинской стороной,

– отметил Фонфара.

Он отметил, что украинский рынок крайне важен для польской энергетической группы. Ведь Orlen является одним из главных поставщиков топлива в соседнее государство и хочет усиливать это направление.

Особенно важное значение Украина имеет для нефтеперерабатывающего завода в Мажейкяи, который отправляет сюда почти 18% своей продукции.

Мы верим, что война закончится и что победителем будет Украина. Мы хотели бы быть более вовлеченными в этот рынок, чем сейчас,

– добавил руководитель Orlen.

Также польская компания поставляет в Украину природный газ. Ежемесячно отправляет примерно одно судно голубого топлива.

В общем Orlen продает в Украине около полутора миллионов тонн нефтепродуктов в год

Обратите внимание! Государственная компания "Укрнафта" имеет самую большую сеть АЗС в Украине. Она также занимается добычей нефти и газа. Компания играет важную роль в энергетическом секторе Украины.