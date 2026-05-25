Достаточными ли запасами горючего располагает Украина?

Как прокомментировали для 24 Канала в Министерстве энергетики Украины, государство имеет достаточные резервы топлива для обеспечения стабильной работы экономики и критической инфраструктуры.

Чтобы держать ситуацию на контроле, на постоянной основе продолжается мониторинг запасов топлива.

Объемы нефтепродуктов в стране позволяют покрывать потребности в случае дополнительных рисков и гарантируют непрерывную работу транспорта, генерации и критических служб,

– сообщают в Минэнерго.

В Министерстве говорят, что правительство вместе с трейдерами и операторами рынка заранее сформировало резервы горючего. Это произошло благодаря:

диверсификации импорта горючего;

расширению маршрутов его поставки;

увеличению возможностей его хранения.

Возможен ли дефицит топлива в Украине?

В Минэнерго уверяют, что ситуация на рынке топлива в Украине является контролируемой, а дефицита не прогнозируют. В случае обострения рисков безопасности правительство работает над обеспечением бесперебойных поставок.

В правительстве напомнили, что с декабря 2024 года начал действовать закон, который требует создания государственной системы минимальных запасов нефти и нефтепродуктов, которые зависят от объемов поставок. Для нее уточнили методику вычисления, поскольку ранее механизм не отражал актуальных ценовых индикаторов на рынке.

По словам директора Консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, сейчас этот закон не работает, поскольку на уровне подзаконных актов существует ряд нерешенных вопросов. По мнению эксперта, несмотря на войну и постоянные обстрелы, запасы делать необходимо, однако нужны подземные хранилища. Возможно, восстанавливать старые и строить новые. Сергей Куюн говорит, что в закон надо вносить требование по крайней мере частичного хранения резервов под землей.

Почему топливо в Украине стремительно подорожало?

Ключевым фактором, который запустил резкий рост цен, стала война в Иране и блокирование Ормузского пролива, через который проходит поставка около 20% мирового объема нефти. Ввиду этого, фьючерсы эталонной марки Brent пересекли отметку 100 долларов за баррель, а в пиковые моменты достигали 110 – 120 долларов.

Украина полностью зависит от импорта нефтепродуктов и вынуждена завозить 85 – 90% горючего из-за рубежа. Поэтому возросла чувствительность к колебаниям на европейском и мировом рынках. Важным фактором влияния является рост стоимости доставки ресурса (повышение фрахтовых ставок, дополнительные расходы на страхование, изменения маршрутов поставки).

В ответ на стремительный рост цен на топливо, которое произошло в Украине с первых дней эскалации на Ближнем Востоке, начали образовываться большие очереди на заправках.

Заметим, что эксперт Сергей Куюн в комментарии в комментарии 24 Канала рассказывал, что подорожание топлива в марте в значительной степени было ажиотажным. Он приводит такой пример: в начале конфликта цена дизельного топлива сразу взлетела с 750 долларов за тонну до 1500 долларов, затем упала почти до 1 тысячи долларов, а дальше снова поднялась на 200 долларов и по состоянию на конец апреля продолжила постепенно расти. Однако ситуация вокруг заблокированного Ормуза за это время не изменилась.

По оценке эксперта, запасов дизтоплива в Украине достаточно более чем на месяц, а бензина – почти на два месяца.

Как выросли цены на топливо в Украине?

По данным Консалтинговой группы А-95, которые приводит "Минфин", в Украине снова начала расти цена на бензин. 25 мая средние цены на топливо на АЗС Украины составляют:

Бензин А-95 премиум – 80,02 гривны за литр ;

; Бензин А-95 – 75,79 гривны за литр ;

; Бензин А-92 – 69,62 гривны за литр ;

; Дизельное топливо – 86,99 гривны за литр ;

; Газ автомобильный – 47,03 гривны за литр.

Среди всех видов горючего наибольшее подорожание претерпело дизтопливо. По сравнению с периодом до начала войны в Иране в конце февраля цена для украинских потребителей прыгнула более чем на 40%.