Чого хоче польська компанія

Про це у четвер, 28 травня, під час пресконференції заявив президент Orlen Іренеуш Фонфара, пише bankier.pl.

Дивіться також Стратегічні запаси пального в Україні: чи вистачить їх для критичної ситуації

Ми почали обговорення можливості нашого залучення до “Укрнафти”. Наразі ми перебуваємо у процесі як один із партнерів. Чи буде це залучення і яким саме воно буде — це питання переговорів з українською стороною,

– зазначив Фонфара.

Він наголосив, що український ринок вкрай важливий для польської енергетичної групи. Адже Orlen є одним із головних постачальників пального у сусідню державу і хоче посилювати цей напрямок.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Особливо важливе значення Україна має для нафтопереробного заводу в Мажейкяї, який відправляє сюди майже 18% своєї продукції.

Ми віримо, що війна закінчиться і що переможцем буде Україна. Ми хотіли б бути більш залученими до цього ринку, ніж зараз,

– додав керівник Orlen.

Також польська компанія постачає в Україну природний газ. Щомісяця відправляє приблизно одне судно блакитного палива.

Загалом Orlen продає в Україні близько півтора мільйона тонн нафтопродуктів на рік

Зауважте! Державна компанія "Укрнафта" має найбільшу мережу АЗС в Україні. Вона також займається видобутком нафти й газу. Компанія відіграє важливу роль в енергетичному секторі України.