Відповідні дані опублікувало видання Forbes із посиланням на "Консалтингову групу А-95".

Що відомо про це?

У квітні мережа ОККО продала 83 700 тонн, а WOG – 67 500 тонн пального. Тоді як Укрнафта повідомила про продаж 94 600 тонн. Дані про продажі свідчать про позитивну тенденцію для державної мережі АЗС. Зокрема, дозволяють говорити про значне зростання показників за останній час. Це різко контрастує з тим, що відбувається у конкурентів, включаючи ОККО, WOG та UPG, які навпаки повідомили про зниження обсягів продажів.

Стрімке зростання Укрнафти можна пояснити дотриманням державної політики, як заявив генеральний директор "А-95" Сергій Куюн. З 5 березня тут продають пальне з мінімальними націнками. Це частина зусиль, спрямованих на пом'якшення цінових стрибків на тлі паливної кризи.

За словами Куюна, люди згуртувались навколо компанії, тому що на сьогодні вона фактично є маркером мінімальних цін.

У лютому обсяги продажів Укрнафти зросли на 24,5% порівняно з 2025 роком. Ця тенденція збереглася і в березні. Причиною такого явища стала криза у сфері палива.

У березня вже зафіксували збільшення продажі на 62,6% за рік та на 46,4% порівняно з попереднім місяцем. Крім того, у цей час також продали на 43% більше непаливних товарів. Програма лояльності Укрнафти теж продемонструвала значне зростання: зараз вона налічує 3 мільйони учасників проти 1 мільйона у березні 2025 року.

Як повідомлялося, у березні 2026 року на тлі безпрецедентної світової нафтової кризи президент України Володимир Зеленський заявив, що було прийнято рішення про роботу державних потужностей у режимі мінімальної рентабельності. Кабінет Міністрів доручив Укрнафті, державній мережі автозаправних станцій, слугувати орієнтиром для справедливого роздрібного ціноутворення на нафтопродукти.