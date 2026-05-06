Що відомо про ситуацію з "Укрнафтою"?

Водночас в ОККО та WOG відбулося падіння на 7%, про що пише Forbes.

Видання посилається на "Консалтингову групу А-95". Зокрема відомо про такі цифри:

"Укрнафта" у квітні 2026 року продала 94 600 тонн пального;

ОККО – 83 700 тонн;

WOG – 67 500 тонн.

Директор "А-95" Сергія Куюн пояснив, що з 5 березня державна компанія продає пальне майже без націнки. Це стало причиною таких показників.

Люди на це відреагували й поїхали до компанії, тому що сьогодні вона фактично є маркером мінімальних цін,

– повідомив Куюн.

У лютому 2026 року продажі "Укрнафти" зросли на 24,5%, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року.

У березні зростання прискорилось: плюс 62,6% рік до року та 46,4% порівняно з лютим.

Нагадаємо, що ще у березні уряд ухвалив програму "Кешбек на пальне". Про це повідомляли у Кабінеті Міністрів України.

Якщо людина вже користується "Національним кешбеком", то компенсація нараховується автоматично. Для того, аби долучитися до програми, слід відкрити картку в банку-партнері та обрати її для розрахунку та виплат у Дії.

Нагадаємо! Гроші можна витратити на чималу кількість послуг. Наприклад, на оплату комунальних послуг, купівлю продукти українського виробництва, поштові послуги тощо.

Програми кешбеку на пальне продовжили. Про це повідомляли у Мінекономіки.

Рішення ухвалене з огляду на збереження високих цін на пальне та активне використання програми українцями,

– йдеться у повідомленні.

Однак відбулися деякі зміни. З 1 травня максимальна сума компенсації становитиме до 500 гривень на місяць на одного користувача.

Залежно від типу пального, економія становить орієнтовно від 2 до 13 гривні на літрі:

15% – на дизель;

10% – на бензин;

5% – на автогаз.

Важливо! Програма діятиме до 31 травня 2026 року.

Що ще варто знати про пальне?

Сергій Куюн розказав для 24 Каналу, що якщо ціни на пальне найближчим часом не почне "падати" у світі, то вона не буде зменшувати й в Україні. Зокрема наразі виникла така ситуація, що сьогодні "заходять" ресурси, які закуплені за максимальними цінами та фактично не дають змоги компаніям рухатися донизу.

Водночас дефіциту наразі не очікується. Куюн повідомив, що на травень всі необхідні ресурси забезпечили.

Водночас в АКМУ вже коментували ситуацію на ринку пального. Наразі про зловживання монополією не говорять.

Однак Антимонопольний комітет продовжує розслідування щодо ситуації. Воно розпочалося ще 9 травня поточного року.