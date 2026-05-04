Чому ціни на пальне злетіли?

Про ситуацію на ринку пального у коментарі 24 Каналу розповів енергетичний експерт Сергій Куюн.

За його словами, на разі все складно. Ціни на пальне залежать від вартості на міжнародних ринках та імпорту.

А у світі ціни нафта росте. Хоча нещодавно вартість трохи знизилася в очікуванні миру між США та Іраном, однак потім знову пішла вгору.

Річ у тім, що досягти угоди країнам поки так і не вдалося, а Ормузька протока по суті так і залишається заблокованою. А саме через Ормуз надходить п'ята частина світових постачань нафти та газу.

Хоча експерт упевнений, що різке зростання цін на пальне у березні, після початку війни на Близькому Сході, було значною мірою ажіотажним. Це добре можна прослідкувати, наприклад, на дизелі:

спочатку ціна підвищилась з 750 до 1 500 доларів за тонну;

потім опустилася майже до 1 тисячі доларів за тонну;

далі знову підскочила на 200 доларів.

Зараз дизельне пальне продовжує поступово зростати.

Ми бачимо, що нічого не змінилося, але ціна вже не 1,5 тисячі доларів, як була, а 1 200. Але ж нам від цього не легше. З одного боку, вона просіла, але ми фактично купували за тими високими цінами. Тобто якою б та ціна не була, об'єктивною чи необ'єктивною, у нас немає можливості відмовитися від купівлі, бо можемо залишитися без пального,

– зазначив Куюн.

Зауважте! Після оголошення про відкриття Ормузької протоки ціни на нафту опустилися. Так, за даними Trading Economics 17 квітня марка Brent коштувала менш як 90 доларів за барель. Однак коли стало зрозуміло, що танкери так і не можуть проходити Ормуз, ціна продовжила рости і на 1 травня досягла понад 111 доларів за барель.

Що буде з цінами на пальне у травні?

Експерт пояснює, що дизель в середньому по Україні подешевшав до нижче 90 гривень за літр. Однак мережі уклали контракти на постачання пального, коли ціни були на піку – наприкінці березня та на початку квітня.

Хоча деякі партії пального вже надходять до України за новими, нижчими цінами. І вони є орієнтиром для гуртового ринку.

Сергій Куюн Директор Консалтингової групи А-95 Відповідно склалася така нетипова ситуація: закупівельні ціни на пальне, яке зараз заходить, є вищими, ніж ті, за якими їх сьогодні тут продають.

Однак за вимогами Антимонопольного комітету мережі мають привести ціни на пальне відповідно до об’єктивних економічних факторів.

Але це, за словами експерта, лише означає, що фактично АЗС мають підвищити ціни, враховуючи суперечність щодо вартості закупівель і роздробу.

Якщо ціна найближчим часом не просяде у світі, не відкотиться, то я боюся, що в нас вона не буде падати. Вона буде все одно триматися, оскільки ці свіжі ресурси, які сьогодні заходять, закуплені за максимальними цінами й фактично не дають змоги компаніям рухатися донизу,

– упевнений Куюн.

Важливо! Водночас напружена ситуація на ринку пального не призвела до дефіциту. Куюн наголосив, що нестачі пального наразі не прогнозують, а на травень необхідні ресурси забезпечили.

Що постановив Антимонопольний комітет?

24 квітня Антимонопольний комітет України звернувся до найбільших мереж АЗС із рекомендацією формувати та коригувати ціни на бензин, дизель і автогаз, спираючись на реальні економічні показники. Йдеться насамперед про врахування змін у закупівельній вартості пального та загальної ситуації на ринку.

Водночас голова комітету Павло Кириленко під час засідання Верховної Ради заявив, що наразі відомство не фіксує ознак монопольної змови серед учасників паливного ринку. За його словами, нинішнє зростання цін пов’язане передусім з ринковими причинами, а не штучним завищенням вартості.

На тлі подорожчання пального уряд також запустив програму паливного кешбеку для водіїв. Вона почала діяти 20 березня і передбачає часткове повернення коштів за заправку. Залежно від виду пального українці можуть заощаджувати приблизно від 2 до 11 гривень на кожному літрі.