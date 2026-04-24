Що вимагає Антимонопольний комітет?

Про це йдеться у заяві від 24 квітня, опублікованій пресслужбою АМКУ.

На тілі різкого зростання цін на пальне Антимонопольний комітет ще 9 березня розпочав розслідування. Справа стосувалася можливої змови учасників ринку пального, які могли координувати свої дії, впливаючи тим самим на конкуренцію та ціни.

Зважаючи також на широкий суспільний інтерес до питання зростання цін на нафтопродукти, Комітет на щоденній основі відслідковував та продовжує відслідковувати ситуацію на ринках бензинів, дизпалива та скрапленого газу з метою забезпечення економічної конкуренції,

– наголосили в АМКУ.

Водночас в комітеті зауважили, що ціни на нафтопродукти ростуть з низки причин:

через стрімке здорожчання нафти на світових ринках;

проблеми із постачаннями дизелю;

зростання курсу валют;

підвищення витрат на логістику..

Однак конкуренція на паливному ринку, на думку АМКУ, має спонукати мережі АЗС враховувати під час формування цін не лише зростання вартості закупівель, а й умови щодо їх зниження.

Тому комітет доручив АЗС встановити обгрунтовані ціни на пальне.

Антимонопольний комітет України рекомендував найбільшим операторам мереж АЗС забезпечити формування та зміну роздрібних цін на бензин, дизельне пальне та скраплений газ на підставі об’єктивних економічних факторів, зокрема враховуючи ринкові коливання вартості їх закупівлі,

– йдеться у заяві.

Зауважте! Ці рекомендації АМКУ є обов’язковими. На їх виконання найбільші мережі АЗС України мають 10 днів. Протягом цього часу комітет хоче отримати від операторів ґрунтовної відповіді про вжиті заходи.

Що говорять в уряді про ціни на пальне?

Ще 8 квітня прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що ціни на пальне в Україні мають незабаром знизитися.

Тоді прем'єрка зазначила, що на основних світових біржах відбулося зниження котирувань нафти та нафтопродуктів, і це має безпосередньо вплинути на вартість пального в Україні.

Свириденко оголосила, що державна компанія "Укрнафта" першою відреагувала та розпочала знижувати ціни на пальне.

Очікуємо аналогічної реакції від інших учасників ринку. Ринок має справедливо реагувати на зміну цінової кон’юнктури,

– підкреслила Свириденко.

Важливо! Очільниця уряду наголосила, що ситуація із запасами пального в Україні стабільна. Зокрема, у березні обсяги постачань взагалі встановили рекорд за останні 5 років. Аналогічну динаміку очікують побачити і за підсумками квітня.

