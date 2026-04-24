Что требует Антимонопольный комитет?

Об этом говорится в заявлении от 24 апреля, опубликованном пресс-службой АМКУ.

На фоне резкого роста цен на топливо Антимонопольный комитет еще 9 марта начал расследование. Дело касалось возможного сговора участников рынка топлива, которые могли координировать свои действия, влияя тем самым на конкуренцию и цены.

Учитывая также широкий общественный интерес к вопросу роста цен на нефтепродукты, Комитет на ежедневной основе отслеживал и продолжает отслеживать ситуацию на рынках бензинов, дизтоплива и сжиженного газа с целью обеспечения экономической конкуренции,

– отметили в АМКУ.

В то же время в комитете отметили, что цены на нефтепродукты растут по ряду причин:

из-за стремительного подорожания нефти на мировых рынках;

проблем с поставками дизеля;

роста курса валют;

повышения затрат на логистику.

Однако конкуренция на топливном рынке, по мнению АМКУ, должна побудить сети АЗС учитывать при формировании цен не только рост стоимости закупок, но и условия по их снижению.

Поэтому комитет поручил АЗС установить обоснованные цены на топливо.

Антимонопольный комитет Украины рекомендовал крупнейшим операторам сетей АЗС обеспечить формирование и изменение розничных цен на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ на основании объективных экономических факторов, в частности учитывая рыночные колебания стоимости их закупки,

– говорится в заявлении.

Заметьте! Эти рекомендации АМКУ являются обязательными. На их выполнение крупнейшие сети АЗС Украины имеют 10 дней. В течение этого времени комитет хочет получить от операторов основательный ответ о принятых мерах.

Что говорят в правительстве о ценах на топливо?

Еще 8 апреля премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что цены на топливо в Украине должны вскоре снизиться.

Тогда премьер отметила, что на основных мировых биржах произошло снижение котировок нефти и нефтепродуктов, и это должно непосредственно повлиять на стоимость топлива в Украине.

Свириденко объявила, что государственная компания "Укрнафта" первой отреагировала и начала снижать цены на топливо.

Ожидаем аналогичной реакции от других участников рынка. Рынок должен справедливо реагировать на изменение ценовой конъюнктуры,

– подчеркнула Свириденко.

Важно! Глава правительства отметила, что ситуация с запасами топлива в Украине стабильная. В частности, в марте объемы поставок вообще установили рекорд за последние 5 лет. Аналогичную динамику ожидают увидеть и по итогам апреля.

