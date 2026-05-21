Что известно о гибели миллиардера Смирнова?

Авария произошла на трассе "Пески – Сосново – Подгорье" на 49-м километре, пишет росСМИ "Медуза".

По данным российских медиа, он управлял мотоциклом Triumph, когда не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Haval. От полученных травм бизнесмен погиб на месте.

Что известно об обстоятельствах ДТП?

По предварительной информации:

водитель мотоцикла не имел соответствующей категории удостоверения;

за последние два года он 19 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД;

подавляющее большинство штрафов – превышение скорости.

Подобные факторы часто повышают риски тяжелых ДТП, особенно на загородных трассах с поворотами и высокой скоростью движения.

Кто такой Михаил Смирнов?

Михаил Смирнов был известным российским финансистом и крупным предпринимателем топливного рынка Северо-Западного региона России.

В 2024 году он вошел в официальный рейтинг миллиардеров издания "Деловой Петербург" с капиталом в 7,79 миллиардов рублей. Главные активы: Смирнов долгое время был совладельцем и председателем совета директоров "Балтийской топливной компании" и владельцем 50% акций компании "Нева Ойл". Эти предприятия обеспечивают экспорт нефтепродуктов и бункеровку (заправку топливом) морских судов в Большом порту Санкт-Петербурга.

Смирнов долгое время был совладельцем и председателем совета директоров "Балтийской топливной компании" и владельцем 50% акций компании "Нева Ойл". Эти предприятия обеспечивают экспорт нефтепродуктов и бункеровку (заправку топливом) морских судов в Большом порту Санкт-Петербурга. Карьерный путь: До нефтяного сектора Смирнов работал на топ-должностях в банковской сфере, в частности в банке "Санкт-Петербург". В 2015 году он также возглавлял крупную корпорацию AEON Corporation, которая входила в список 200 крупнейших компаний по версии Forbes. Всего при жизни он участвовал в управлении 26 компаниями в сферах логистики, финансов, недвижимости и ресторанного бизнеса.

Обратите внимание! Российский бизнес-сектор топливной отрасли традиционно является одним из самых капиталоемких и связанных с экспортной инфраструктурой. Такие компании, как "Балтийская топливная компания", работают в сфере логистики нефтепродуктов и морского бункеровки, что делает их важными элементами региональной экономики. Гибель Михаила Смирнова может повлиять прежде всего на бизнес-структуры, связанные с его активами.

Сколько долларовых миллиардеров в России и какое у них состояние?

В прошлом году список российского Forbes пополнился еще на 9 человек и теперь насчитывает 155 миллиардеров с совокупным состоянием 696,5 миллиардов долларов, пишет The Moscow Times.

По сравнению с 2021 годом их стало на 22 больше, а если смотреть на 2005 год, количество выросло более чем в пять раз. Общий объем состояния также продолжил рост:

За год он прибавил 70,1 миллиардов долларов, а относительно довоенного 2021 года – 90,3 миллиардов долларов.

В более длинной ретроспективе, за 20 лет, совокупное богатство увеличилось на 590 миллиардов долларов, или на 553%.

Известно, что ныне российские миллиардеры контролируют активы на 52,2 триллиона рублей. Это примерно 24% всей экономики России, которая оценивается в 214 триллионов.

Их совокупный капитал почти равен золотовалютным резервам Центрального банка России, которые составляют около 770 миллиардов долларов. Он также на четверть превышает федеральный бюджет и более чем вдвое превышает суммарные бюджеты всех регионов.

Кто в списке самых богатых людей России?

За год увеличить состояние смогли 85 миллиардеров:

Лидером рейтинга стал Алексей Мордашов, владелец "Северстали" и Nordgold. Его капитал вырос на 8,4 миллиарда долларов и достиг 37 миллиардов. Он стал первым российским миллиардером, который преодолел отметку в 30 миллиардов долларов. На втором месте Владимир Потанин, владелец "Норильского никеля", который добавил 5,5 миллиардов долларов и теперь оценивается в 29,7 миллиардов. Третью позицию занимает Вагит Алекперов с приростом в 800 миллионов долларов и состоянием 29,5 миллиардов, несмотря на сложную ситуацию в энергетическом секторе.

Почему в мире растет количество миллиардеров?

Количество сверхбогатых людей в мире продолжает быстро расти, а глобальный капитал все больше концентрируется в руках ограниченной группы лиц. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на аналитиков Knight Frank.

По их оценкам, сейчас в мире насчитывается около 3 110 миллиардеров. Однако ключевая тенденция заключается не в самой цифре, а в темпах ее роста – они остаются стабильно высокими.

Эксперты прогнозируют, что к 2031 году количество миллиардеров может вырасти примерно до 3 915 человек. Это означает увеличение почти на четверть только за пять лет.

Еще быстрее расширяется сегмент мультимиллионеров – людей с состоянием от 30 миллионов долларов. Если в 2021 году их было около 162 тысяч, то сейчас их количество превышает 713 тысяч. Это более чем трехкратный рост.

Исследователи Knight Frank объясняют такую динамику прежде всего развитием технологического сектора. Особую роль играют искусственный интеллект и IT-индустрия, которые существенно ускорили создание и масштабирование бизнесов.

Лиам Бейли Руководитель глобальных исследований Knight Frank Лиам Бейли Возможности для расширения никогда не были такими высокими. То, что раньше требовало десятилетий, теперь может превращаться в большое состояние буквально за несколько лет – и в значительно больших объемах, чем раньше.

В результате формируется эффект быстрого самовозрастания капитала, когда деньги генерируют новые деньги значительно быстрее, чем в предыдущие десятилетия.

Что это означает?

Ускорение концентрации капитала в высокотехнологичных секторах; Усиление разрыва между различными социальными группами; Рост роли глобальных финансовых центров; Формирование "эффекта самоускорения" богатства.

