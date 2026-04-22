Что известно о тайском миллиардере Прасерте Прасарттонг-Осота?

О смерти бизнесмена стало известно 22 апреля. Состояние его семьи достигало примерно 3,6 миллиарда долларов, сообщили в Bloomberg.

Прасерт родился в 1933 году в семье предпринимателей. Его отец основал небольшое производство традиционных тайских лекарств, которое впоследствии выросло в мощную компанию Prasartong-Osoth Co. Ltd.

Будущий миллиардер получил медицинское образование в одном из старейших учебных заведений страны – Siriraj Hospital. Сначала он работал хирургом в государственной больнице, но уже через несколько лет решил строить собственное дело:

В 1969 году он открыл первую частную больницу.

Со временем бизнес расширялся, преимущественно через приобретение других медицинских учреждений.

В итоге это переросло в сеть Bangkok Dusit Medical Services – крупнейшую частную систему больниц в Таиланде с более чем 50 заведениями.

Впрочем, медицина была не единственной сферой его интересов. Прасерт также активно развивал авиационный бизнес. Ему принадлежала авиакомпания Bangkok Airways, которая выросла из небольшого предприятия по транспортировке топлива.

Отдельно стоит упомянуть его роль в развитии туризма. Именно он приобщился к превращению острова Самуи из тихого рыбацкого региона в популярный мировой курорт. Сегодня этот остров известен далеко за пределами Таиланда и даже стал локацией для съемок сериала "Белый лотос".

Сериал быстро завоевал популярность, поэтому уже сейчас вы можете посмотреть новейшие эпизоды 3 сезона.

Последние годы жизни бизнесмена не обошлись без скандалов:

В 2019 году регуляторы запретили ему занимать руководящие должности после обвинений в манипуляциях с акциями Bangkok Airways.

Впоследствии, после завершения ограничений, он вернулся в компанию как председатель правления.

