Кто из украинцев попал в список Forbes?

Издание обновило список самых богатых людей мира, добавив информацию по состоянию на март 2026 года, сообщили в Forbes Ukraine.

Самым богатым украинцем остается владелец групп ДТЭК и "Метинвест" Ринат Ахметов : его состояние оценивается в 7,8 миллиардов долларов. В прошлом году они составляли 7,9 миллиардов долларов.

Далее – владелец инвестиционно-промышленной группы "Интерпайп" Виктор Пинчук , который имеет 2,8 миллиарда долларов, тогда как в прошлом году его капитал оценивался в 3,2 миллиарда.

Соучредитель финтех-компании Revolut Влад Яценко зато увеличил состояние, оно достигло 2,2 миллиарда долларов в 2026-м. В прошлом году это был 1,2 миллиарда долларов.

Петр Порошенко имеет 1,5 миллиарда долларов, что меньше по сравнению с 1,8 миллиарда в прошлом году.

Состояние основатель агрохолдинга Kernel Андрея Веревского также сократилось с 1,4 миллиарда долларов до 1,2 миллиарда.

Состояние двух украинских бизнесменов – Вадима Новинского и Константина Жеваго – за год почти не изменились и составляют около 1,2 миллиарда долларов у каждого.

Как изменился рейтинг миллиардеров в 2025 году?

В 2025 году в пятерке самых богатых людей оставались известные Илон Маск, Ларри Эллисон и Джефф Безос, возглавляющие рейтинг уже не один год подряд. Однако в этом году значительных успехов достигла компания Alphabet, что позволило ее основателям также попасть в список миллиардеров, пишет Bloomberg Billionaires Index.

Итак, первые 5 ступенек рейтинга миллиардеров в 2025 году заняли:

1. Илон Маск

Илон Маск удерживает первую строчку в рейтинге богачей, так же как и в 2024 году. Его состояние оценивали в 461 миллиард долларов (по состоянию на конец 2025 года). Это на 28,2 миллиарда больше, чем в прошлом году.

2. Ларри Эллисон

Ларри Эллисон в 2025 году поднялся до 2-го места в рейтинге (в прошлом году он занимал 4 позицию). Его состояние достигало 281 миллиарда долларов, что на 88,5 миллиардов больше, чем в 2024 году.

3. Ларри Пейдж

Ларри Пейдж в прошлом году не попал в пятерку миллиардеров, однако в 2025 году поднялся на 3 ступеньку. Его состояние оценивается в 274 миллиарда долларов, что на 106 миллиардов больше, чем в прошлом году.

4. Сергей Брин

Сергей Брин также не находился в ТОП рейтинга, однако поднялся на 4-е место с состоянием в размере 255 миллиардов долларов (+96,9 миллиарда за год).

5. Джефф Безос

Джефф Безос спустился со 2-го места в рейтинге до 5-го с состоянием в 254 миллиарда долларов, пропуская вперед акционеров Alphabet. За год состояние Безоса выросло на 15,1 миллиарда долларов.

