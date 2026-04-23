Сколько долларовых миллиардеров в России и какое у них состояние?
За 2025 год список российского Forbes пополнился еще на 9 человек и теперь насчитывает 155 миллиардеров с совокупным состоянием 696,5 миллиардов долларов, пишет The Moscow Times.
По сравнению с 2021 годом их стало на 22 больше, а если смотреть на 2005 год, количество выросло более чем в пять раз. Общий объем состояния также продолжил рост:
- За год он прибавил 70,1 миллиардов долларов, а относительно довоенного 2021 года – 90,3 миллиардов долларов.
- В более длинной ретроспективе, за 20 лет, совокупное богатство увеличилось на 590 миллиардов долларов, или на 553%.
Известно, что ныне российские миллиардеры контролируют активы на 52,2 триллиона рублей. Это примерно 24% всей экономики России, которая оценивается в 214 триллионов.
Их совокупный капитал почти равен золотовалютным резервам Центрального банка России, которые составляют около 770 миллиардов долларов. Он также на четверть превышает федеральный бюджет и более чем вдвое превышает суммарные бюджеты всех регионов.
Кто в списке самых богатых людей России?
За год увеличить состояние смогли 85 миллиардеров:
- Лидером рейтинга стал Алексей Мордашов, владелец "Северстали" и Nordgold. Его капитал вырос на 8,4 миллиарда долларов и достиг 37 миллиардов. Он стал первым российским миллиардером, который преодолел отметку в 30 миллиардов долларов.
- На втором месте Владимир Потанин, владелец "Норильского никеля", который добавил 5,5 миллиардов долларов и теперь оценивается в 29,7 миллиардов.
- Третью позицию занимает Вагит Алекперов с приростом в 800 миллионов долларов и состоянием 29,5 миллиардов, несмотря на сложную ситуацию в энергетическом секторе.
Заметьте! Еще пятеро бизнесменов завершили год с капиталом более 20 миллиардов долларов. Среди них владелец "Новатэк" Леонид Михельсон (28,3 миллиардов), владелец крупнейшего золотодобытчика "Полюс" Сулейман Керимов (25,7 миллиардов), один из близких друзей Путина Геннадий Тимченко (24,2 миллиардов) и основатель группы "Еврохим" Андрей Мельниченко (20,4 миллиардов).
В список впервые вошли 14 новых миллиардеров:
- Среди них Руслан Рахимкулов с состоянием 1,9 миллиарда долларов и его брат Тимур Рахимкулов с 1,8 миллиарда. Оба связаны с инвестициями в венгерские компании OTP Bank и нефтегазовой MOL.
- Также миллиардером стал бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачев, который развил холдинг "Агрокомплекс".
В то же время четверо человек выбыли из списка миллиардеров. У трех из них государство конфисковало активы:
- Дмитрий Каменщик потерял аэропорт "Домодедово";
- Константин Струков лишился золотодобывающей компании ЮКГ;
- Денис Штенгелов – пищевого холдинга КДВ.
- Также из списка исчез основатель "Яндекса" Аркадий Волож, отказавшийся от российского гражданства.
В каком состоянии экономика России?
Экономист Иван Ус рассказал для 24 Канала рассказал, что экономические проблемы России сейчас признает даже верхушка власти. В частности министр экономического развития страны Максим Решетников прямо говорит, что страна уже исчерпала все возможные ресурсы. И это происходит на фоне крепкого рубля, высоких процентных ставок, дефицита трудовых ресурсов и бюджетных ограничений.
Таким образом, падение на 1,5% ВВП в первом квартале 2026 года, о которых было официально заявлено, не соответствуют действительности. Этот процент гораздо выше, отмечает экономист Ус.
Для того, чтобы понимать реальное положение вещей в России, стоит слушать их экономические форумы, например Санкт-Петербургский или Московский экономические форумы. На них выступают люди, которые, в принципе, работают в экономике. И если у людей реально проблемы, они не будут говорить, что все прекрасно.
Поэтому на одном из таких форумов Владимир Баглаев, генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода, рассказал, что его завод связан с предприятиями России с 9 отраслями.
И если в предыдущие кризисы у 7 отраслей, например, были проблемы, а 2 отрасли оставались на плаву, то сейчас все 9 отраслей не демонстрируют рост вообще.
- Производство металла в России, по его словам, сократилось ориентировочно на 60%, но каким-то образом производство до сих пор растет по официальным данным.
- Ведущие российские заводы, например "КАМАЗ", заявляют, что сейчас в России стоит перейти на 3-дневную рабочую неделю. Это означает, что предприятия будут работать только на 60% из 100%.
- Кроме того, Баглаев говорит, что производство самосвалов – то есть продукция, которую производят только российские компании, – уже упало на 20 раз, до 95%.
Кто в рейтинге миллиардеров 2026 среди украинцев?
Семеро украинцев вошли в список самых богатых людей мира по версии Forbes, среди них Ринат Ахметов с 7,8 миллиардами долларов. Состояние некоторых бизнесменов, как Виктора Пинчука и Андрея Веревского, уменьшилось.
Зато соучредитель финтех-компании Revolut Влад Яценко зато увеличил состояние, они достигли 2,2 миллиарда долларов в 2026-м. В прошлом году это был 1,2 миллиарда долларов