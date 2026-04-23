Сколько долларовых миллиардеров в России и какое у них состояние?

За 2025 год список российского Forbes пополнился еще на 9 человек и теперь насчитывает 155 миллиардеров с совокупным состоянием 696,5 миллиардов долларов, пишет The Moscow Times.

По сравнению с 2021 годом их стало на 22 больше, а если смотреть на 2005 год, количество выросло более чем в пять раз. Общий объем состояния также продолжил рост:

За год он прибавил 70,1 миллиардов долларов, а относительно довоенного 2021 года – 90,3 миллиардов долларов.

В более длинной ретроспективе, за 20 лет, совокупное богатство увеличилось на 590 миллиардов долларов, или на 553%.

Известно, что ныне российские миллиардеры контролируют активы на 52,2 триллиона рублей. Это примерно 24% всей экономики России, которая оценивается в 214 триллионов.

Их совокупный капитал почти равен золотовалютным резервам Центрального банка России, которые составляют около 770 миллиардов долларов. Он также на четверть превышает федеральный бюджет и более чем вдвое превышает суммарные бюджеты всех регионов.

Кто в списке самых богатых людей России?

За год увеличить состояние смогли 85 миллиардеров:

Лидером рейтинга стал Алексей Мордашов, владелец "Северстали" и Nordgold. Его капитал вырос на 8,4 миллиарда долларов и достиг 37 миллиардов. Он стал первым российским миллиардером, который преодолел отметку в 30 миллиардов долларов. На втором месте Владимир Потанин, владелец "Норильского никеля", который добавил 5,5 миллиардов долларов и теперь оценивается в 29,7 миллиардов. Третью позицию занимает Вагит Алекперов с приростом в 800 миллионов долларов и состоянием 29,5 миллиардов, несмотря на сложную ситуацию в энергетическом секторе.

Заметьте! Еще пятеро бизнесменов завершили год с капиталом более 20 миллиардов долларов. Среди них владелец "Новатэк" Леонид Михельсон (28,3 миллиардов), владелец крупнейшего золотодобытчика "Полюс" Сулейман Керимов (25,7 миллиардов), один из близких друзей Путина Геннадий Тимченко (24,2 миллиардов) и основатель группы "Еврохим" Андрей Мельниченко (20,4 миллиардов).

В список впервые вошли 14 новых миллиардеров:

Среди них Руслан Рахимкулов с состоянием 1,9 миллиарда долларов и его брат Тимур Рахимкулов с 1,8 миллиарда. Оба связаны с инвестициями в венгерские компании OTP Bank и нефтегазовой MOL.

Также миллиардером стал бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачев, который развил холдинг "Агрокомплекс".

В то же время четверо человек выбыли из списка миллиардеров. У трех из них государство конфисковало активы:

Дмитрий Каменщик потерял аэропорт "Домодедово"; Константин Струков лишился золотодобывающей компании ЮКГ; Денис Штенгелов – пищевого холдинга КДВ. Также из списка исчез основатель "Яндекса" Аркадий Волож, отказавшийся от российского гражданства.

В каком состоянии экономика России?

Экономист Иван Ус рассказал для 24 Канала рассказал, что экономические проблемы России сейчас признает даже верхушка власти. В частности министр экономического развития страны Максим Решетников прямо говорит, что страна уже исчерпала все возможные ресурсы. И это происходит на фоне крепкого рубля, высоких процентных ставок, дефицита трудовых ресурсов и бюджетных ограничений.

Таким образом, падение на 1,5% ВВП в первом квартале 2026 года, о которых было официально заявлено, не соответствуют действительности. Этот процент гораздо выше, отмечает экономист Ус.

Иван Ус, главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Для того, чтобы понимать реальное положение вещей в России, стоит слушать их экономические форумы, например Санкт-Петербургский или Московский экономические форумы. На них выступают люди, которые, в принципе, работают в экономике. И если у людей реально проблемы, они не будут говорить, что все прекрасно.

Поэтому на одном из таких форумов Владимир Баглаев, генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода, рассказал, что его завод связан с предприятиями России с 9 отраслями.

И если в предыдущие кризисы у 7 отраслей, например, были проблемы, а 2 отрасли оставались на плаву, то сейчас все 9 отраслей не демонстрируют рост вообще.

Производство металла в России, по его словам, сократилось ориентировочно на 60%, но каким-то образом производство до сих пор растет по официальным данным.

Ведущие российские заводы, например "КАМАЗ", заявляют, что сейчас в России стоит перейти на 3-дневную рабочую неделю. Это означает, что предприятия будут работать только на 60% из 100%.

Кроме того, Баглаев говорит, что производство самосвалов – то есть продукция, которую производят только российские компании, – уже упало на 20 раз, до 95%.

