Почему состояние миллиардеров рекордно выросло?

Бурный рост рынков, от акций до криптовалют и драгоценных металлов, привел к резкому росту стоимости активов, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Рост, который довел их совокупный чистый капитал до 11,9 триллиона долларов, был значительно ускорен победой Дональда Трампа на выборах в конце 2024 года и лишь ненадолго сорвано опасениями относительно тарифов в апреле, когда падение рынков вызвало крупнейшее однодневное уничтожение богатства со времен пандемии.

Крупные технологические компании возглавили атаку, поскольку эйфория вокруг искусственного интеллекта продолжала поддерживать акции американских мегакапитализаций.

Около четверти всех приростов пришлись лишь на восемь человек, включая председателя правления Oracle Corp. Ларри Эллисона, главного исполнительного директора Tesla Inc. Илона Маска, соучредителя Alphabet Inc. Ларри Пейджа и основателя Amazon.com Inc. Джеффа Безоса.

Кто больше всего обогатился?

Ларри Эллисон:

Чистый капитал: 249,8 миллиардов долларов

Годовая прибыль: 57,7 миллиардов долларов

В 81 год соучредитель Oracle берет на себя больше повседневной ответственности в компании и возглавляет ее огромный прорыв в развитии инфраструктуры искусственного интеллекта. Состояние Эллисона выросло на 89 миллиардов долларов 10 сентября после публикации отчета о квартальных прибылях, связанного с планами Oracle по расширению отрасли искусственного интеллекта.

Ларри Эллисон / фото Getty Images

Илон Маск:

Чистый капитал: 622,7 миллиарда долларов

Годовая прибыль: 190,3 миллиарда долларов

Состояние Маска восстановилось после того, как он покинул Белый дом после публичной ссоры с Трампом. Недавняя продажа акций SpaceX инсайдерам сделала ее самой ценной частной компанией в мире, а его состояние впервые превысило 600 миллиардов долларов.

Илон Маск / фото Getty Images

Джина Райнхарт:

Чистый капитал: 37,7 миллиардов долларов

Годовая прибыль: 12,6 миллиардов долларов

Мало кто из миллиардеров получил в этом году больше выгоды от глобальной сосредоточенности на обеспечении поставок редкоземельных минералов, чем самый богатый человек Австралии.

В значительной степени благодаря своему частному бизнесу Hancock Prospecting, Райнхарт накопила самый большой портфель редкоземельных металлов за пределами Китая и позиционировала себя как ключевого игрока в игре.

Джина Райнхарт / фото Getty Images

Дональд Трамп и семья:

Чистый капитал: 6,8 миллиарда долларов

Годовая прибыль: 282 миллиона долларов

За последние 15 месяцев состояние семьи выросло примерно на 70%, даже после недавнего падения. Токен Трампа добавил к богатству семьи более 200 миллионов долларов, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.

Трамп также стал соучредителем криптоплатформы World Liberty Financial вместе со своими сыновьями за несколько недель до выборов 2024 года. С тех пор Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп погрузились в криптопроекты, включая майнер цифровой валюты American Bitcoin Corp.

Один из крупнейших активов Трампа, доля в Trump Media, резко выросла в цене в декабре после объявления о слиянии с компанией по ядерному синтезу TAE Technologies, хотя ее стоимость все еще снизилась более чем на 70% от январских максимумов.

Дональд и Мелания Трамп / фото Getty Images

