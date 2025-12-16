Как изменилось состояние самых богатых людей за год?

В 2025 году в ТОП-5 богачей остаются известные Илон Маск, Ларри Эллисон и Джефф Безос, возглавляющие рейтинг уже не один год подряд. Однако в этом году значительных успехов достигла компания Alphabet, что позволило ее основателям также попасть в список миллиардеров, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index.

Смотрите также В мире рекордное количество миллиардеров – Россия и Великобритания на одной позиции в рейтинге

Итак, первые 5 ступенек рейтинга миллиардеров в 2025 году заняли:

1. Илон Маск

Илон Маск удерживает первую строчку в рейтинге богачей, так же как и в 2024 году. Его состояние оценивается в 461 миллиард долларов. Это на 28,2 миллиарда больше, чем в прошлом году.

Маск является генеральным директором публичной компании Tesla, самого ценного автопроизводителя в мире, и закрытого ракетного бизнеса SpaceX. Это основные источники его богатства:

Маск владеет около 13% акций Tesla. Он также владеет около 304 миллионами опционов на акции, подлежащих исполнению, из своего компенсационного пакета за 2018 год.

SpaceX оценивается на основе тендерного предложения от декабря 2024 года, которое оценивает компанию почти в 350 миллиардов долларов. Маск владеет около 42% компании.

Маск владеет около 33% акций XAI Holdings после слияния его компании социальных медиа X и стартапа искусственного интеллекта xAI в марте 2025 года. Компанию оценили примерно в 105 миллиардов долларов.

Илон Маск занял 1 строчку в рейтинге / Фото Getty Images

2. Ларри Эллисон

Ларри Эллисон в 2025 году поднялся до 2 места в рейтинге (в прошлом году он занимал 4 позицию). Его состояние достигает 281 миллиард долларов, что на 88,5 миллиарда больше, чем в 2024 году.

Большая часть состояния Эллисона происходит от доли в американском производителе программного обеспечения Oracle. Согласно декларации от июля 2025 года, ему принадлежит около 41% бизнеса. Также обогатиться добились и другие средства:

Эллисон владеет около 1,4% акций Tesla. Он ушел из совета директоров Tesla в июне 2022 года, и его доля не раскрывалась в последующих доверенностях.

Расчет стоимости его денежных инвестиций также включает стоимость недвижимости в Сан-Франциско, на озере Тахо, в Малибу, Род-Айленде, в Японии и на Гавайях, а также стоимости авиакомпании Island Air, базирующейся на Гавайях.

Ларри Эллисон занял 2 строчку в рейтинге / Фото Shutterstock

3. Ларри Пейдж

Ларри Пейдж в прошлом году не попал в ТОП-5 миллиардеров, однако в 2025 году поднялся на 3 место. Его состояние оценивается в 274 миллиардов долларов, что на 106 миллиардов больше, чем в прошлом году.

Пейдж является соучредителем Alphabet, холдинговой компании Google, крупнейшего в мире оператора поисковых систем. Благодаря этой компании его состояние рекордно увеличилось за год, по сравнению с другими богачами.

Он владеет около 390 миллионами акций Alphabet класса C, которые также торгуются, согласно отчетности компании за апрель 2022 года и учетом дробления акций.

С момента первичного размещения акций Google в 2004 году, миллиардер продал акции Alphabet и Google на сумму более 11 миллиардов долларов.

Ларри Пейдж занял 3 место в рейтинге / Фото Reuters

4. Сергей Брин

Сергей Брин также не находился в ТОП рейтинга, однако поднялся на 4 место с состоянием в размере 255 миллиардов долларов (+96,9 миллиарда за год).

Брин также является соучредителем Alphabet, холдинговой компании, которая владеет Google.

Он владеет около 360 миллионами акций класса C, которые также находятся в публичном обращении.

С момента первичного размещения акций компании в 2004 году, миллиардер продал акций на сумму более 11 миллиардов долларов.

Сергей Брин занял 4 строчку в рейтинге / Фото Depositphotos

5. Джефф Безос

Джефф Безос спустился со 2 места в рейтинге до 5 с состоянием в 254 миллиарда долларов, пропуская вперед акционеров Alphabet. За год состояние Безоса выросло на 15,1 миллиарда долларов.

Миллиардер является основателем Amazon, крупнейшего в мире онлайн-ритейлера. Компания из Сиэтла продает электронику, товары для дома и другие товары через свой флагманский веб-сайт.

Безос владеет около 8,3% акций Amazon. С 2002 года он продал акций Amazon примерно на 48 миллиардов долларов.

Он также владеет компанией по исследованию космоса Blue Origin, которая учтена в расчетах Bloomberg по инвестиционной стоимости.

Джефф Безос занял 5 строчку в рейтинге / Фото Getty Images

Новости о мировых миллиардерах