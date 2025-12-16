Как изменилось состояние самых богатых людей за год?
В 2025 году в ТОП-5 богачей остаются известные Илон Маск, Ларри Эллисон и Джефф Безос, возглавляющие рейтинг уже не один год подряд. Однако в этом году значительных успехов достигла компания Alphabet, что позволило ее основателям также попасть в список миллиардеров, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index.
Итак, первые 5 ступенек рейтинга миллиардеров в 2025 году заняли:
1. Илон Маск
Илон Маск удерживает первую строчку в рейтинге богачей, так же как и в 2024 году. Его состояние оценивается в 461 миллиард долларов. Это на 28,2 миллиарда больше, чем в прошлом году.
Маск является генеральным директором публичной компании Tesla, самого ценного автопроизводителя в мире, и закрытого ракетного бизнеса SpaceX. Это основные источники его богатства:
- Маск владеет около 13% акций Tesla. Он также владеет около 304 миллионами опционов на акции, подлежащих исполнению, из своего компенсационного пакета за 2018 год.
- SpaceX оценивается на основе тендерного предложения от декабря 2024 года, которое оценивает компанию почти в 350 миллиардов долларов. Маск владеет около 42% компании.
- Маск владеет около 33% акций XAI Holdings после слияния его компании социальных медиа X и стартапа искусственного интеллекта xAI в марте 2025 года. Компанию оценили примерно в 105 миллиардов долларов.
Илон Маск занял 1 строчку в рейтинге / Фото Getty Images
2. Ларри Эллисон
Ларри Эллисон в 2025 году поднялся до 2 места в рейтинге (в прошлом году он занимал 4 позицию). Его состояние достигает 281 миллиард долларов, что на 88,5 миллиарда больше, чем в 2024 году.
Большая часть состояния Эллисона происходит от доли в американском производителе программного обеспечения Oracle. Согласно декларации от июля 2025 года, ему принадлежит около 41% бизнеса. Также обогатиться добились и другие средства:
- Эллисон владеет около 1,4% акций Tesla. Он ушел из совета директоров Tesla в июне 2022 года, и его доля не раскрывалась в последующих доверенностях.
- Расчет стоимости его денежных инвестиций также включает стоимость недвижимости в Сан-Франциско, на озере Тахо, в Малибу, Род-Айленде, в Японии и на Гавайях, а также стоимости авиакомпании Island Air, базирующейся на Гавайях.
Ларри Эллисон занял 2 строчку в рейтинге / Фото Shutterstock
3. Ларри Пейдж
Ларри Пейдж в прошлом году не попал в ТОП-5 миллиардеров, однако в 2025 году поднялся на 3 место. Его состояние оценивается в 274 миллиардов долларов, что на 106 миллиардов больше, чем в прошлом году.
Пейдж является соучредителем Alphabet, холдинговой компании Google, крупнейшего в мире оператора поисковых систем. Благодаря этой компании его состояние рекордно увеличилось за год, по сравнению с другими богачами.
- Он владеет около 390 миллионами акций Alphabet класса C, которые также торгуются, согласно отчетности компании за апрель 2022 года и учетом дробления акций.
- С момента первичного размещения акций Google в 2004 году, миллиардер продал акции Alphabet и Google на сумму более 11 миллиардов долларов.
Ларри Пейдж занял 3 место в рейтинге / Фото Reuters
4. Сергей Брин
Сергей Брин также не находился в ТОП рейтинга, однако поднялся на 4 место с состоянием в размере 255 миллиардов долларов (+96,9 миллиарда за год).
Брин также является соучредителем Alphabet, холдинговой компании, которая владеет Google.
- Он владеет около 360 миллионами акций класса C, которые также находятся в публичном обращении.
- С момента первичного размещения акций компании в 2004 году, миллиардер продал акций на сумму более 11 миллиардов долларов.
Сергей Брин занял 4 строчку в рейтинге / Фото Depositphotos
5. Джефф Безос
Джефф Безос спустился со 2 места в рейтинге до 5 с состоянием в 254 миллиарда долларов, пропуская вперед акционеров Alphabet. За год состояние Безоса выросло на 15,1 миллиарда долларов.
Миллиардер является основателем Amazon, крупнейшего в мире онлайн-ритейлера. Компания из Сиэтла продает электронику, товары для дома и другие товары через свой флагманский веб-сайт.
- Безос владеет около 8,3% акций Amazon. С 2002 года он продал акций Amazon примерно на 48 миллиардов долларов.
- Он также владеет компанией по исследованию космоса Blue Origin, которая учтена в расчетах Bloomberg по инвестиционной стоимости.
Джефф Безос занял 5 строчку в рейтинге / Фото Getty Images
Новости о мировых миллиардерах
В 2025 году количество миллиардеров выросло на 8,8%, достигнув почти 3 000 человек, благодаря бизнес-инновациям и наследованию имущества. Состояние миллиардеров, которые инвестировали в технологический сектор, выросли на 23,8%, а в финансовых услугах на 17%, обусловлено восстановлением криптовалюты.
Акционеры Tesla одобрили пакет выплат для Илона Маска, который предусматривает предоставление ему до 423,7 миллиона акций Tesla, что могут стоить около 1 триллиона долларов при условии достижения компанией рыночной капитализации в 8,5 триллиона долларов. В таком случае Илон Маск станет триллионером.
Миллиардер Уоррен Баффет уходит с поста гендиректора Berkshire Hathaway в конце года, передавая полномочия Грегу Абелю. Баффет пожертвовал более 1,3 миллиарда долларов четырем семейным фондам и планирует ускорить темп своих благотворительных пожертвований.