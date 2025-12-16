Як змінились статки найбагатших людей за рік?

У 2025 році в п'ятірці найбагатших людей залишаються відомі Ілон Маск, Ларрі Еллісон та Джефф Безос, що очолюють рейтинг уже не один рік поспіль. Проте цьогоріч значних успіхів досягла компанія Alphabet, що дозволило її засновникам також потрапити у список мільярдерів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg Billionaires Index.

Отже, перші 5 сходинок рейтингу мільярдерів у 2025 році зайняли:

1. Ілон Маск

Ілон Маск утримує першу сходинку в рейтингу багатіїв, так само як і у 2024 році. Його статки оцінюють у 461 мільярд доларів. Це на 28,2 мільярда більше, ніж торік.

Маск є генеральним директором публічної компанії Tesla, найціннішого автовиробника у світі, та закритого ракетного бізнесу SpaceX. Це основні джерела його багатства:

Маск володіє близько 13% акцій Tesla. Він також володіє близько 304 мільйонами опціонів на акції, що підлягають виконанню, зі свого компенсаційного пакета за 2018 рік.

SpaceX оцінюється на основі тендерної пропозиції від грудня 2024 року, яка оцінює компанію майже в 350 мільярдів доларів. Маск володіє близько 42% компанії.

Маск володіє близько 33% акцій XAI Holdings після злиття його компанії соціальних медіа X та стартапу штучного інтелекту xAI у березні 2025 року. Компанію оцінили приблизно в 105 мільярдів доларів.

Ілон Маск зайняв 1 сходинку в рейтингу / Фото Getty Images

2. Ларрі Еллісон

Ларрі Еллісон у 2025 році піднявся до 2 місця в рейтингу (торік він займав 4 позицію). Його статки сягають 281 мільярд доларів, що на 88,5 мільярдів більше, ніж у 2024 році.

Більша частина статків Еллісона походить від частки в американському виробнику програмного забезпечення Oracle. Згідно з декларацією від липня 2025 року, йому належить близько 41% бізнесу. Також збагатитися допомогли й інші засоби:

Еллісон володіє близько 1,4% акцій Tesla. Він пішов з ради директорів Tesla у червні 2022 року, і його частка не розкривалася в наступних довіреностях.

Розрахунок вартості його грошових інвестицій також включає вартість нерухомості в Сан-Франциско, на озері Тахо, в Малібу, Род-Айленді, в Японії та на Гаваях, а також вартості авіакомпанії Island Air, що базується на Гаваях.

Ларрі Еллісон зайняв 2 сходинку в рейтингу / Фото Shutterstock

3. Ларрі Пейдж

Ларрі Пейдж минулого року не потрапив до п'ятірки мільярдерів, проте у 2025 році піднявся на 3 сходинку. Його статки оцінюють у 274 мільярдів доларів, що на 106 мільярдів більше, ніж торік.

Пейдж є співзасновником Alphabet, холдингової компанії Google, найбільшого у світі оператора пошукових систем. Завдяки цій компанії його статки рекордно збільшилися за рік, у порівнянні з іншими багатіями.

Він володіє близько 390 мільйонами акцій Alphabet класу C, які також торгуються, згідно зі звітністю компанії за квітень 2022 року та врахуванням дроблення акцій.

З моменту первинного розміщення акцій Google у 2004 році, мільярдер продав акції Alphabet та Google на суму понад 11 мільярдів доларів.

Ларрі Пейдж зайняв 3 сходинку в рейтингу / Фото Reuters

4. Сергій Брін

Сергій Брін також не перебував у ТОП рейтингу, проте піднявся на 4 місце зі статками у розмірі 255 мільярдів доларів (+96,9 мільярда за рік).

Брін також є співзасновником Alphabet, холдингової компанії, яка володіє Google.

Він володіє близько 360 мільйонами акцій класу C, які також перебувають у публічному обігу.

З моменту первинного розміщення акцій компанії у 2004 році, мільярдер продав акції на суму понад 11 мільярдів доларів.

Сергій Брін зайняв 4 сходинку в рейтингу / Фото Depositphotos

5. Джефф Безос

Джефф Безос спустився з 2 місця в рейтингу до 5 зі статками у 254 мільярди доларів, пропускаючи вперед акціонерів Alphabet. За рік статки Безоса зросли на 15,1 мільярда доларів.

Мільярдер є засновником Amazon, найбільшого у світі онлайн-ритейлера. Компанія із Сіетла продає електроніку, товари для дому та інші товари через свій флагманський вебсайт.

Безос володіє близько 8,3% акцій Amazon. З 2002 року він продав акції Amazon приблизно на 48 мільярдів доларів.

Він також володіє компанією з дослідження космосу Blue Origin, яка врахована в розрахунках Bloomberg щодо інвестиційної вартості.

Джефф Безос зайняв 5 сходинку в рейтингу / Фото Getty Images

