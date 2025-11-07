Чому Маск отримає 1 трильйон доларів?
Tesla оголосила, що власники понад 75% акцій проголосували за пакет виплат на щорічних зборах акціонерів компанії, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
Згідно з новими умовами, Маск не отримуватиме жодної зарплати, але затверджений пакет оплати праці надається у формі гранту на акції, який дасть йому до 423,7 мільйона додаткових акцій Tesla протягом наступних 10 років.
Вартість цих акцій може сягати близько 1 трильйону доларів, за умови, що компанія досягне ринкової капіталізації в 8,5 трильйонів доларів. Отримання всіх акцій, доступних за цим пакетом, протягом наступних 10 років буде еквівалентно заробітку в 275 мільйонів доларів на день, що перевершить будь-який інший пакет оплати праці керівників в історії.
Протягом наступного десятиліття Маск має досягти таких ключових етапів:
- Поставка 20 мільйонів автомобілів Tesla та одного мільйона роботів;
- Отримання 10 мільйонів підписок на функцію повністю автономного водіння Tesla;
- Введення в комерційну експлуатацію одного мільйона безпілотних таксі Robotaxi;
- Отримання до 400 мільярдів доларів основного прибутку;
- Зрештою, загальна ринкова вартість Tesla зросте до 8,5 трлн доларів, а зараз вона становить 1,4 трильйона доларів.
Що відомо про статки Маска?
Згідно з даними Bloomberg, статки Маска оцінюються в 473 мільярди доларів , здебільшого завдяки його часткам у Tesla, а також в інших компаніях, повідомляє 24 Канал.
Маск є головним виконавчим директором Tesla, найціннішого у світі автовиробника. Компанія з Остіна, штат Техас, продає електромобілі та сонячні батареї для дому.
Маск також є головним виконавчим директором SpaceX, виробника ракет, якого NASA залучило до постачання космічної станції, а також володіє компанією xAI, що займається штучним інтелектом та соціальними мережами.
Що ще відомо про Ілона Маска?
Ілон Маск отримує більшу частину своїх статків з компаній SpaceX та xAI Holdings, а не з Tesla. Частка Маска в SpaceX оцінюється в 170 мільярдів доларів, а в xAI – понад 100 мільярдів доларів.
У вересні Ілон Маск повернув собі звання найбагатшої людини світу зі статками у 384 мільярди доларів США. Ларрі Еллісон тимчасово очолив рейтинг зі статками у 393 мільярди доларів, але згодом його статки зменшилися до 383 мільярдів.
Еррол Маск, батько Ілона Маска, заявив, що не проти отримати російське громадянство, вважаючи це честю. Він зазначив, що Ілон Маск може обговорити з ним можливість більш публічних візитів до Росії.