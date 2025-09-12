Звідки походять статки Ілона Маска?
Пакет оплати праці може сягнути до 423 мільйонів акцій, який повинен "наданню пріоритету іншим проєктам" Маском, але його повинні схвалити всі акціонери, передає 24 Канал з посиланням на CNBC.
Річ у тім, що інші компанії Маска, а саме SpaceX та xAI Holdings, становлять більшу частину статків мільярдера.
Більша частина статків пана Маска зараз походить від інших бізнес-проєктів поза Tesla, і сьогодні у нього більше привабливих варіантів, ніж будь-коли раніше,
– повідомив представник компанії.
До минулого року більшість статків Ілона Маска походила з його акцій Tesla. Але на сьогодні це менше половини.
Які статки має Ілон Маск зі своїх приватних компаній?
Нині акції Tesla, що належать Ілону Маску оцінюються в близько 140 мільярдів доларів. Крім того, Маск стверджує, що йому потрібно щонайменше 25% голосів Tesla, щоб запобігти поглинанню компанії.
Натомість у SpaceX та xAI він має більше контролю над голосами, бо володіє 42% акцій SpaceX та контрольним пакетом акцій xAI.
- Наразі відомо про те, що SpaceX планує продаж акцій інсайдерам, який найімовірніше оцінить компанію в 400 мільярдів доларів, що майже вдвічі більше, ніж минулого року.
Таким чином, при оцінці в 400 мільярдів доларів частка Маска становитиме близько 170 мільярдів доларів. Тобто це більше, ніж вартість його поточної частки в Tesla.
- Оцінка вартості xAI зросла з 80 мільярдів доларів на початку року до потенційних 200 мільярдів доларів.
Враховуючи те, що Маск володіє понад 50% компанії, його частка у такому разі перевищує 100 мільярдів доларів.
Зверніть увагу! Спільно частки в xAI та SpaceX коштує майже вдвічі більше, ніж акції Маска в Tesla.
Який у рейтингу найбагатших Ілон Маск?
Станом на 11 вересня статки Ілона Маска знову сягнули рекордних показників й були оцінені в 3 84 мільярди доларів США, що повернуло йому місце на п'єдесталі.
Днем перед цим статки Ларрі Еллісона перевищували статки Ілона Маска, однак наразі загальний обсяг коштів мільярдера становить 383 мільярдів доларів США, що означає друге місце у рейтингу.
Водночас на третьому місці перебуває Марк Цукерберг зі статками у 264 мільярдів доларів США.