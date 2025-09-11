Чому США зняли санкції з білоруської авіакомпанії?

Відомо, що президент США Дональд Трамп ухвалив це рішення після телефонної розмови з Лукашенком, повідомив спецпредставник президента США Джон Коул під час візиту до Білорусі, передає 24 Канал.

За словами Коула, США дуже хочуть нормалізувати відносини з Білоруссю. Крім того, він нагадав про телефонну розмову президентів влітку на Алясці, що відбулася перед зустріччю Трампа та Путіна.

Зняття санкцій (з "Белавіа"), про яке ми зараз на цій зустрічі оголосили, – це тільки початок,

– сказав Джон Коул.