Про це його запитала російська журналістка. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство ТАСС.

Навіщо Ерролу Маску російське громадянство?

На запитання журналістки, чи хотів би він стати громадянином Росії, Еррол Маск відповів: "Звичайно, чому б ні?".

Гарне запитання. Я здивований, не чекав такого запитання. Так. Чому ні? Це було б великою честю для мене,

– зазначив бізнесмен.

Також він зазначив, що його син раніше неодноразово міг відвідувати Росію інкогніто, а тепер планує обговорити з ним можливість більш публічних візитів.

"Я скажу йому, щоб він частіше приїжджав. Вочевидь, він важлива фігура. І коли він приїжджає у певні країни, то робить це потайки або відкрито", – сказав він.

Еррол Маск раніше відвідував Москву