Звинувачення охоплюють період з 1993-го по 2023 рік і стосуються подій як у Південній Африці, так і в Каліфорнії. Про таке інформує 24 Канал із посиланням на розслідування The New York Times, які базуються на свідченнях родичів, поліційних звітах та судових документах.

Читайте також Технофашизм у США: що це таке і як Кремнієва долина формує нову реальність в Америці

Що відомо про скандальні звинувачення батька Ілона Маска?

За даними NYT, найперший інцидент стався в 1993 році, коли чотирирічна падчерка Еррола розповіла родичам, що він торкався її в родинному будинку в Преторії.

Через десять років, у 2002-му, та сама дівчина, якій на той момент було 14, заявила, що заставила батька-вітчима, коли той порпався у її білизні. Родина одразу звернулася до поліції, що призвело до видачі ордера на обмеження контактів з Ерролом.

Крім того, деякі родичі стверджують, що він чинив насильство над двома своїми доньками та пасинком від третього шлюбу.



Еррол Маск заперечує всі звинувачення / Скриншот з відео

Останній випадок датується 2023 роком, тоді п'ятирічний син Еррола поскаржився бабусі, що батько "мацав його за сідниці", після чого родичі та соціальний працівник звернулися до правоохоронців.

Зауважте! Поліція відкрила три окремі розслідування, два з них завершилися без чітких результатів, а третю справу закрили через брак доказів. Бізнесмена не засудили за жодний злочин.

Падчерка Еррола Маска, яка заявляла про насильство з його боку у віці чотирьох років, згодом зіткнулася з проблемою наркозалежності.

За словами Еррола, коли їй виповнилося 29, вона звернулася до нього по допомогу. Пізніше вона народила від нього сина, який у п'ятирічному віці також скаржився на дії батька.

До слова, у червні 2025 року Еррол Маск відвідав Москву, щоб взяти участь у форумі, організованому російським ідеологом Олександром Дугіним.

У відповідь на запити журналістів бізнесмен назвав звинувачення "вкрай абсурдними вигадками", спрямованими на те, щоб витягти гроші в Ілона.

Еррол стверджує, що знає лише про один випадок, але водночас наводить "пояснення" для двох інших, і підкреслює, що з сином у нього "дуже близькі стосунки".

Скандал спалахнув на тлі спроб Еррола монетизувати славу сина, що обурило всю родину.

Як Ілон Маск ставиться до батька?